Người đàn ông khiến khủng bố IS khiếp sợ là ai?

Abu Azrael được coi là “anh hùng” với nhiều người Iraq (Nguồn: Sputnik News)

Theo mô tả của hãng tin Sputnik News, Abu Azrael là một người đàn ông khiến IS phải khiếp sợ,mọi người gọi anh với cái tên đơn giản "Thiên thần của cái chết". Tên thật của anh là Ayoub, anh từng là giảng viên đại học với tấm bằng Thạc sĩ Giáo dục thể chất.

Abu Azrael có năm trang fanpage trên Facebook hàng ngàn người theo dõi, nơi anh xuất hiện với hình ảnh cầm rìu, múa kiếm, và lăng mạ xác chết của những chiến binh IS.



Hình ảnh Abu Azrael cầm rìu và súng

Anh đã xuất hiện trong nhiều video đe dọa tổ chức khủng bố IS, được coi là “anh hùng” với nhiều người Iraq cũng như là người cứu vớt họ khỏi IS. Abu Azrael hiện là một trong những anh hùng dám đứng lên đấu tranh chống IS ở Tikrit.

Hôm thứ Sáu, công ty thu âm Iraq Shia phát hành một bộ phim hoạt hình. Trong bộ phim, một người phụ nữ xin Abu Azrael một ít bột mì, anh ta đã hạ gục một chiến binh IS cho đến khi hắn bị xay thành bột.

Abu Azrael vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại IS và là thành viên của binh đoàn tình nguyện Imam Ali.