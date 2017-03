Người gốc Việt bị bắt vì buôn lậu sừng tê giác ở Mỹ

Tại châu Á, sừng tê giác được coi là thần dược (Nguồn: AFP)

Tại châu Á, sừng tê giác được coi là thần dược (Nguồn: AFP)

Theo TTXVN



Cơ quan điều tra nói rằng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ khác diễn ra, khi một đội đặc nhiệm được thành lập để tập trung sức mạnh chống lại các tổ chức tội phạm với nhiều thành phần ô hợp, đang thi nhau mọc lên nhờ tác động từ các tay buôn lậu.Sản phẩm được chúng buôn lậu có trị lớn hơn nhiều vàng hay cocaine. Một chiếc sừng tê có thể bán tới nửa triệu USD ở Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á khác, nơi người ta tin nó có tiềm năng chữa bệnh yếu sinh lý và ung thư."Đây là một vấn đề lớn" - Edward Grace, Phó giám đốc lực lượng cảnh sát thuộc Cục bảo vệ Cá và Thú hoang Mỹ (FWS) nói. Ông hiện đã đưa nỗ lực chống buôn lậu sừng tê thành ưu tiên hàng đầu."Các tay trung gian thường mua sừng tê với giá 5.000 USD cho mỗi pound (0,45kg) và khi tới Việt Nam, nó sẽ được bán với giá gấp 5 lần như thế. Ông nói rằng một chiếc sừng tê nặng 9kg sẽ có thể mang về 500.000 USD ở đích cuối.Để được ăn chia, các đối tác của những tay trung gian này ở Mỹ sẽ tìm kiếm nguồn sừng tê giác. Những chiếc sừng này chủ yếu nằm trên các chiến lợi phẩm làm từ đầu con tê giác bị săn hợp pháp ở Nam Phi và được người Mỹ mua về trong mấy thập kỷ gần đầy.Trong khi đó tại châu Âu, những tên trộm sẽ khua khoắng các bảo tàng, vườn thú và nhà đấu giá. Riêng năm ngoái, Cảnh sát hình sự châu Âu (Europol) ghi nhận đã có 60 vụ trộm, làm mất 74 sừng tê giác và 8 đầu tê giác, xảy ra tại gần như mọi quốc gia trong châu Âu.Hồi tháng Bảy năm ngoái, Europol đã phát ra cảnh báo nói rằng rất nhiều tay tội phạm tham gia trộm sừng tê ở châu Âu là người Ireland hoặc thuộc các nhóm tội phạm Ireland thiểu số, vốn nổi tiếng vì hay dùng chiến thuật hăm dọa và bạo lực để đạt mục đích của chúng.Thực tế, cũng chính hoạt động của 2 người Ireland tại Mỹ đã thu hút sự chú ý của nhà chức trách hồi năm 2010.Richard O'Brien và Michael Hegarty, đã bị bắt sau khi trả cho các nhân viên an ninh chìm ở Colorado số tiền 17.000 USD để mua 4 sừng tê giác mùa đen. Chúng nói rằng sẽ giấu số sừng tê vào trong các trang thiết bị gia đình và gửi về Ireland để tránh bị phát hiện.Cả 2 đã bị khởi tố vì tội danh âm mưu buôn lậu, buôn lậu và rửa tiền và bị bỏ tù trong 6 tháng. Grace nói rằng cả hai thuộc về băng tội phạm có tổ chức Rathkeale Rovers gốc Ireland, chuyên buôn sừng tê.Sau khi tóm được 2 gã trên, FWS đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra các vụ trộm sừng tê trên khắp Mỹ. Hồi tháng 2 năm nay, một chiến dịch sử dụng 150 nhân viên từ Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Thuế vụ Hoa kỳ, cùng nhân viên chìm của FWS, đã tóm được nhiều kẻ tham gia buôn lậu sừng tê.Người ta đã phát hiện 337.000 USD tiền mặt trong hành lý của anh chàng cao bồi Wade Steffen tại sân bay Long Beach, California. Grace nói rằng chiến dịch mang tên Crash này là vụ "thu giữ tang vật và bắt giữ số người có liên quan lớn nhất trong một cuộc điều tra buôn lậu sừng tê giác".Dù không có gã Ireland nào bị tóm, người ta vẫn thu về được 37 chiếc sừng tê, trị giá từ 8-10 triệu USD và đã lên kế hoạch bắt giữ những kẻ liên quan trong tháng tới đây.Ngoài Steffen, các nghi phạm gồm một chủ doanh nghiệp xuất nhập khẩu người gốc Việt Nam Jimmy Kha và bạn gái ông ta là Mai Nguyen, người sở hữu một salon làm móng trá hình, nơi các gói sừng tê được chuyển qua bưu điện tới đây.Những người khác bị bắt ở Los Angeles còn có doanh nhân Trung Quốc Jin Zhao Feng, người đã giám sát hoạt động vận chuyển sừng tê từ Mỹ về trung Quốc.Thêm hai vụ bắt giữ đã diễn ra ở Bờ biển phía Đông. Một vụ trong đó các đối tượng bj bắt vì bí mật buôn bán sừng tên ngoài trạm xăng ở New Jersey. Vụ thứ 2, một tay buôn đồ cổ người Mỹ đã cưa sừng tê ra khỏi một chiến lợi phẩm và tìm cách bán nó.Tại Mỹ, riêng việc buôn bán các loại sừng tê xuyên qua các bang khác nhau đã là bất hợp pháp. Không một chiếc sừng tê giác nào được xuất khẩu hoặc nhập khẩu vào Mỹ mà thiếu giấy phép đặc biệt.Mức phạt tối đa cho những kẻ vi phạm là 250.000 USD và 5 năm ngồi tù nếu âm mưu buôn lậu một sinh vật đang bị đe dọa. Họ cũng đối mặt với mức phạt 100.000 USD và án tù dài 1 năm nếu vi phạm Luật các sinh vật đang bị đe dọa.