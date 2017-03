‘Người hâm mộ” IS đâm chém giữa nước Đức

Cảnh sát Hamburg đã phải sử dụng đến vòi rồng, dùi cui và hơi cay mới có thể giải tán đám đông hỗn chiến giữa những người Kurd và người Hồi Giáo cực đoan ủng hộ thánh chiến, có trang bị cả dao và gậy gộc. Được biết, cuộc biểu tình này nhằm phản đối việc lực lượng nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) đang tấn công thành phố Kobani của người Kurd ở biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.



Hỗn chiến giữa hai phe ở Celle, Đức (Ảnh: RT)



Đoàn biểu tình của người Kurd ở Hamburg

Trước đó, NDR.de đưa tin có khoảng 80 người Kurd chiếm nhà ga xe lửa trung tâm để biểu tình trong vòng một giờ nhưng 6 giờ sau thì rời khỏi. Một nhóm lớn khác khoảng 500 người diễu hành qua trung tâm thành phố Hamburg, trên đường đi họ làm hư hỏng một số xe cảnh sát và các quán Bar Thổ Nhĩ Kỳ, đập phá cửa kính và ném các ghế nhựa. Cảnh sát đã bắt giữ 14 người.

Sau đó, hàng trăm người Kurd khác tụ tập tại nhà thờ Hồi Giáo Al Nour. Khoảng 23h30 giờ địa phương họ bị tấn công bằng dao bởi khoảng 40 phần tử cực đoan ủng hộ IS. Kết quả là bốn người phải nhập viện khan cấp vì các vết thương do dao đâm. Phóng viên hiện trường của RT cho hay.

Các cuộc biểu tình chống IS của người Kurd ở miền bắc nước Đức bắt đầu hôm thứ 6-10 và được hưởng ứng bởi hàng trăm người biểu tình ở các thành phố Bremen, Celle, Göttingen, Hannover, Kiel và Oldenburg.

Ở hầu hết các địa điểm, những cuộc biểu tình này đã diễn ra một cách hòa bình và hầu như không gặp sự cố ngoại trừ tại Celle khi cảnh sát thất bại trong việc ngăn chặn các cuộc đụng độ giữa hai phe hồi giáo cực đoan và người Kurd.

Các cuộc ẩu đả đầu tiên đã xảy ra giữa 100 người Kurd và người Hồi giáo hôm 6-10, nhưng cảnh sát ở thị trấn Celle với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp ở Hannover, Oldenburg và Wolfsburg, đã ngăn chặn các cuộc đụng độ leo thang nghiêm trọng. Tuy nhiên vẫn còn các trường hợp ngoan cố vượt qua hàng rào cảnh sát để tiếp tục ẩu đả.

Cảnh sát được trang bị đầy đủ thiết bị chống bạo động như bình xịt hơi cay, dùi cui đã đẩy lùi những kẻ tấn công và ngăn chặn bạo lực. Mặc dù tình hình đã lắng xuống và không có ai bị thương, một lực lượng cảnh sát lớn được lưu lại trong thành phố để ngăn chặn leo thang xung đột.

Cuối tuần qua, một làn sóng các cuộc biểu tình chống IS do các nhà hoạt động người Kurd tổ chức đã làm rung chuyển nhiều thủ đô châu Âu, bao gồm cả London, Ancara (Thổ Nhĩ Kỳ), Brussels (Bỉ), The Hague (Hà Lan) và Gothenburg (Thụy Điển).

Cộng đồng người Kurd ở châu Âu phản đối việc các chiến binh IS tại Iraq và Syria đang tấn công các đồng bảo của mình mà không gặp bất kỳ sự phản kháng mạnh mẽ nảo từ phương Tây hỗ trợ cho dân quân Peshmerga, trong khi đó các cuộc không kích của liên quân lại không chú trọng bảo vệ Kobane – thủ phủ của vùng đất người Kurd sinh sống.