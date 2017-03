'Người khổng lồ' Ba Lan 'gặp nạn' ở Anh

Mariusz, 35 tuổi, anh cao 7 feet 7 in (hơn 2,31 mét) và đang làm diễn viên xiếc trong đoàn xiếc The Circus Of Horors.



Nghệ sĩ nổi tiếng Ba Lan đau khổ: “Tôi thật sự thích lưu diễn khắp nước Anh nhưng tôi đau khổ nhất là khi ngủ vì tôi đi tìm mọi nơi để có chổ ngủ cho mình. Ở nhà tôi có một giường ngủ dài 8 feet (hơn 2,4 mét) mà bạn tôi đã làm tặng tôi”.



Mariusz cùng với bạn diễn của mình

Mặc dù cuộc sống thật sự của người khổng lồ gặp khá nhiều chuyện dở khóc dở cười vì chiều cao quá khổ của mình nhưng anh không cho nó là vấn đề nghiêm trọng nhất.

Người quản lí rạp xiếc đã cung cấp cho Mariusz một chiếc xe mui trần để anh có thể để chiếc đầu của mình ra ngoài khi lái xe và 2 chiếc lều được ghép lại với nhau để vừa với chiều dài cơ thể.

Giám đốc rạp xiếc The Circus of Horrors, ông Haza cho biết “ Chúng tôi đã không còn lo lắng về việc sắp xếp chổ ngủ và việc đi lại của Mariusz khi anh có lịch diễn”.

“Khi nào anh ấy có lịch diễn ở đâu thì chúng tôi biết ngay anh ấy cần chiếc giường ngủ “đặc biệt” dài 8 feet và chiếc xe mui trần của mình. Thứ mà không thể thiếu trong cuộc đời của Mariusz”.



Mariusz gặp rắc rối với chiếc lều ngủ vì chiều cao quá khổ của mình

Tuy nhiên, không phải chuyến du lịch nào cũng gây khó khăn được cho người khổng lồ Ba Lan”. Mariusz cho biết “Khi tôi đi lưu diễn ở nước ngoài bằng máy bay tôi được ngồi ghế hạng thương gia mà không không phải mất thêm phí vì tôi không thể ngồi ghế hạng thường. Đó không phải là lỗi của tôi”.