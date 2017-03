Người mẹ khẩn cầu kẻ trộm trả lại những bức ảnh của con trai đã mất

Patricia Harris rất đau buồn khi biết chiếc thẻ nhớ chứa tất cả số ảnh của bé Cole bị đánh cắp.

Theo kenh 14/Dailymail

Patricia Harris (27 tuổi, sống ở New York, Mỹ) đã vô cùng buồn bã khi kẻ trộm lấy đi chiếc túi xách đựng chiếc thẻ nhớ có chứa 500 bức ảnh của cậu con trai vừa qua đời của cô. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, chiếc thẻ nhớ đã quay về với chủ nhân vài ngày sau đó.Con trai của Harris là bé Cole Brady Fogle sinh ngày 10/12 năm ngoái, vào ngày 22/2 vừa qua bé đột ngột qua đời vì mắc một căn bệnh ở trẻ sơ sinh.Harris phát hiện bị mất chiếc túi xách sau khi rời ô tô đưa 4 đứa con nhỏ về nhà vào chiều hôm thứ 6 cách đây 1 tuần. Người mẹ hoảng hốt quay lại xe tìm nhưng chiếc túi xách đã biến mất.“Khi quay ra xe tìm, tôi không còn thấy chiếc túi xách nữa, tôi khóc rất nhiều vì chiếc thẻ nhớ chứa 500 bức ảnh của bé Cole không còn ở đó nữa. Tôi cảm giác như bé Cole thêm một lần nữa rời khỏi vòng tay mình khi bị mất thẻ nhớ” – người mẹ nói trong niềm xúc động.Harris đã làm mọi cách để mong tìm lại chiếc thẻ nhớ đầy ý nghĩa đó. Cô cùng chồng mình là Michael Fogle in những tờ thông báo mong ai đó đang giữ thẻ nhớ sẽ mang trả lại cho cô rồi đi dán khắp mọi nơi.Bên dưới bức ảnh của bé Cole trên tờ giấy thông báo, cô viết: “Gửi tới ai đã lấy cắp chiếc túi của tôi. Chiếc túi vô cùng quan trọng vì có chiếc thẻ nhớ ở trong điện thoại. Con trai tôi được 2 tháng rưỡi tuổi, bé qua đời hôm 22/2. Tất cả ảnh của bé đều được lưu giữ trong thẻ nhớ đó. Hãy giữ máy tính bảng và điện thoại nhưng làm ơn trả cho tôi chiếc thẻ nhớ”.Người mẹ trẻ cũng đăng thông báo trên facebook và được nhiều người thân, bạn bè chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. “Tôi không nghĩ là sẽ có nhiều người quan tâm và giúp chia sẻ lời khẩn cầu như vậy” – Hairris chia sẻ với tờ The York Daily Record.Thật may mắn khi vài ngày sau đó, chiếc thẻ nhớ đã được mang trả lại trong xe ô tô. “Nó được nhét vào trong chiếc huy hiệu đồng phục làm việc của tôi rồi treo lủng lẳng ở gương chiếu hậu” – Harris cho biết.Mặc dù không tìm được chiếc túi xách và các vật dụng có giá trị khác nhưng người mẹ vẫn vô cùng hạnh phúc khi có được chiếc thẻ nhớ chứa 500 bức ảnh của con trai. “Tôi nghĩ trái tim của tên trộm đó vẫn biết rung động, yêu thương. Khi bạn lấy đi của ai thứ gì đó và bạn có thể không biết thứ đó có ý nghĩa như thế nào đối với họ”.