Người Nga bất ngờ bị 'cấm cửa' vào đất Ukraine

Hôm 3-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Ukraine đã ban hành lệnh cấm cửa đối với những người có hộ chiếu Nga vì “lý do an ninh”. Nghị định này do thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk ký hôm 3-2.



Kể từ 1-3, công dân Nga chỉ có thể vào lãnh thổ Ukraine bằng hộ chiếu nước ngoài

“Chúng tôi vừa thực hiện quyền lợi của mình, chỉ cho phép những công dân Nga vào lãnh thổ Ukraine bằng quốc tịch nước ngoài. Chúng tôi đưa ra quyết định này vì lý do an ninh”, phát ngôn viên bộ ngoại giao cho biêt.

Chính quyền Ukraine đưa ra thông báo kể từ ngày 1-3, công dân Nga chỉ có thể vào lãnh thổ Ukraine bằng hộ chiếu nước ngoài. Những người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ cũng như giấy chứng nhận thủy thủ hay chứng chỉ hành nghề phi công đều được phép đi vào Ukraine.

Kiev cũng ban hành lệnh cấm đối với những công dân Nga dưới 14 tuổi vào Ukraine bằng giấy khai sinh. Mà trước đó, vấn đề này đã được thực hiện theo thỏa thuận hai bên vào năm 1997 về việc nhập cảnh không cần visa.

Theo nhà lập pháp người Nga Vasily Likhachev thuộc Ủy ban quốc gia Duma của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), động thái này có thể sẽ châm ngòi cho sự đáp trả của Moscow.