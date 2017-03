Người nghèo Mỹ tức giận với tỷ phú Trung Quốc

Ông Chen Guangbiao trình bày một ca khúc trong bữa trưa cho người vô gia cư. Ảnh:Reuters.

Bữa trưa từ thiện cho người nghèo Mỹ do ông Trần (Chen Guangbiao) tổ chức diễn ra hôm qua tại nhà hàng thuyền Loeb ở công viên trung tâm thành phố New York. Những người nghèo, đang thưởng thức những món ăn ngon, trở nên giận dữ khi biết họ không được tặng tiền như lời hứa trước đó. Theo thông dịch viên, ông Chen tới New York City Rescue Mission, tổ chức hỗ trợ sự kiện này, và mời các vị khách cùng tới đó, AFP cho hay.

"Đừng lừa dối mọi người", Ernest St Pierre, cựu bác sĩ Hải quân Mỹ, nói. "Chúng tôi tới đây vì 300 USD, và giờ thì ông ta trở mặt. Ông ta chỉ là kẻ muốn khoe của trên báo".

Harry Brook, cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam, cho biết ông sẽ "rất thất vọng" nếu không được nhận tiền mặt, dù "rất thích" những món ăn. "Nếu có 300 USD, tôi sẽ mua quần áo", Brook vừa nói vừa chỉ vào bộ trang phục rách rưới trên người khi được hỏi sẽ tiêu tiền thế nào.

Quin Shabazz, 34 tuổi, cảm thấy những người vô gia cư đã bị lợi dụng và quảng bá cho bữa ăn. Al Johnson, 42 tuổi, người muốn dùng số tiền nhận được để đoàn tụ với gia đình ở Texas, coi đây là một trò "lừa đảo".

Tuy nhiên, không phải mọi khách mời đều thất vọng. Một số người cho biết họ rất thích đồ ăn, gọi đây là trải nghiệm "đẹp". Họ cảm thấy xúc động bởi có người bay từ Trung Quốc tới để giúp họ.

Quảng cáo của ông Chen xuất hiện trên ấn bản New York Times hôm 16/6. Trong đó, ông Chen thông báo tổ chức một tiệc trưa từ thiện dành cho "1.000 người Mỹ nghèo và thiếu thốn". Mỗi người sẽ được nhận 300 USD tiền mặt.

Craig Mayes, giám đốc điều hành của New York City Rescue Mission, cho rằng không có bất công trong sự kiện. "Tôi thực sự xin lỗi. Thông tin đăng trong bài báo bị sai lệch". Michelle Tolson, giám đốc quan hệ công chúng, hôm 24/6 cho biết sẽ không trao tiền cho các cá nhân. Thay vào đó, bà Tolson thuyết phục Chen quyên góp 90.000 USD cho tổ chức. Đại diện quỹ cho rằng việc đưa tiền trực tiếp có thể dẫn đến nguy cơ người nghèo sử dụng số tiền sai mục đích, như mua rượu hoặc ma túy. Số tiền trên được chuyển vào Quỹ 5 triệu USD thường niên để hỗ trợ bữa ăn, chỗ ở cho người vô gia cư.

Sinh ra trong một gia đình nghèo và phải chứng kiến cái chết của anh trai, chị gái, ông Chen từng bước gây dựng cơ nghiệp từ một công ty tái chế. Những năm gần đây, ông nhiều lần trở thành tâm điểm trên truyền thông với những tuyên bố và hành động gây xôn xao dư luận. Ông đã quyên hàng trăm triệu USD cho các hoạt động từ thiện khác nhau và hơn một lần lọt vào danh sách các nhà hảo tâm hàng đầu của châu Á do tạp chí Forbes bình chọn.

Theo Như Tâm (VNE)