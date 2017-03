Người ngoài hành tinh ám sát Kennedy?

Đáng chú ý là bức thư này được cho là viết chỉ 10 ngày trước khi vị Tổng thống thứ 35 của Mỹ bị ám sát, khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng vụ ám sát xảy ra là để ngăn cản ông Kennedy phát hiện ra sự thật về UFO.

Ngày 22/11/1963, Tống thống thứ 35 của Mỹ, John F Kennedy bị ám sát tại thành phố Dallas, bang Texas khi cùng đoàn xe đi ngang qua quảng trường Dealy. Hơn 4 thập kỷ đã trôi qua, song vẫn còn những điều bí ẩn chưa được giải thích xung quanh vụ việc dù là trên giấy tờ, Lee Harvey Oswald – người bị buộc tội đơn phương ám sát vị Tổng thống đã phải đền tội.

Hai bức thư được công bố là do Tổng thống John F Kennedy viết trước khi bị ám sát 10 ngày. Ảnh Dailymail

Nguyên nhân của vụ ám sát gần đây lại được đem ra bàn tán rầm rộ khi CIA lần đầu công bố bản ghi nhớ về hai bức thư bí mật do ông Kennedy viết, trong đó có một bức thư có tiêu đề “Phân loại những tài liệu về UFO có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”, đề ngày 12/11/1963 – chỉ 10 ngày trước khi ông bị ám sát, gửi cho Giám đốc CIA. Trong bức thư, John F Kennedy đã yêu cầu CIA gửi tài liệu ghi chép về những thông tin huyền bí xung quanh sự xuất hiện của UFO.

Bức thư bí mật mới đây được CIA gửi đến cho ông William Lester theo những quy định của Đạo luật Tự do thông tin, khi ông Lester tìm kiếm các tư liệu để viết cuốn sách “A Celebration of Freedom: JFK and the New Frontier” (tạm dịch là “Tán dương nền độc lập: John F Kennedy và Biên giới mới). Việc tiết lộ nội dung bức thư, theo những nhà nghiên cứu về thế giới bên ngoài trái đất, đã làm tăng những nghi ngờ rằng Tổng thống có thể đã bị bắn để ngăn cản việc ông phát hiện ra sự thật về UFO.

Ngoài bức thư gửi trên, Tổng thống Kennedy cũng đã gửi Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) một bức thư khác, bày tỏ ý muốn hợp tác với Liên Xô để tìm hiểu về những hoạt động diễn ra ngoài vũ trụ. Theo tác giả William Lester, rất có thể sự đặc biệt quan tâm của ông Kennedy tới UFO là do những quan ngại về sự hiểu lầm từ phía Liên Xô. “Một trong những lo ngại của ông Kennedy là có rất nhiều UFO được phát hiện ở Liên Xô nên có thể nước này hiểu nhầm đó là những thiết bị công nghệ cao của Mỹ nhằm xâm phạm vào lãnh thổ Liên Xô” – ông Lester trình bày quan điểm.

“Tôi nghĩ đó là một trong những lý do vì sao ông ấy muốn nhúng tay vào những thông tin này và hạn chế quyền hạn của NASA để ông có thể giải thích với Xô Viết rằng Mỹ không hề có ý định khiêu khích, những việc có liên quan đến UFO hoàn toàn không phải do Mỹ làm” – ông Lester nói thêm về giả thuyết của mình với hãng tin AOL.

Theo một số chuyên gia, những văn bản này có khiến họ liên tưởng tới một tập tài liệu khác được giới phân tích đặt tên “burned memo” (tạm dịch: “bản ghi nhớ bị cháy” mà Timothy Cooper, một nhà điều tra những sự kiện có liên quan đến UFO, nhận được những năm 1990. Văn bản bị cháy xém nhiều chỗ này được cho là do một nhân viên CIA đã cố tình làm lộ ra ngoài bằng cách gửi cho ông Cooper.

Trong một mẩu giấy gửi kèm với văn bản này, người gửi văn bản cho biết mình đã làm việc cho CIA từ năm 1960 đến 1974 và lấy được văn bản này từ đống lửa tàn khi CIA tiến hành đốt bớt một số tài liệu nhạy cảm nhất mà họ đang giữ. Trong bản ghi nhớ không đề ngày này có đề cập tới “Lancer”, là bí danh của Tổng thống John F Kennedy dùng trong liên lạc với Cơ quan mật vụ.

Trong trang đầu tập tài liệu, giám đốc CIA viết: “Các vị nên biết rằng, Lancer đã tìm hiểu về các hoạt động của chúng ta, điều mà chúng ta không thể chấp nhận được. Hãy đưa ra quan điểm của các vị trước tháng 10. Hành động của các vị trong vấn đề này rất quan trọng đối với các bước tiếp theo của nhóm”.

Chủ nhân hiện tại của “bản ghi nhớ bị cháy” – người đã mua lại văn bản từ Timothy Cooper vào năm 2001, khẳng định với hãng tin AOL rằng nội dung bản ghi nhớ cho thấy việc ông John F Kennedy dò hỏi các vấn đề có liên quan đến UFO rất có thể đã khiến cho CIA phải ra tay “khử” vị Tông thống.

Về hai bản ghi nhớ mới được nhà nghiên cứu Lester đưa ra, nhà điều tra về UFO Robert Wood cho biết, ông đã kiểm tra về loại giấy in, loại mực, những họa tiết mờ, phông chữ và những điểm đáng chú ý khác của văn bản để có thể xác định chính xác ngày tháng mà văn bản này được phát hành.

