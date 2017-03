Người phụ nữ 3 lần bị bắt vì đột nhập Nhà Trắng

Marci Anderson Wahl, 38 tuổi, đã bị quan chức an ninh bắt sau khi chuông báo động vang lên lúc đang nỗ lực trèo vào hàng rào Nhà Trắng. Cô này bị bắt giữ vì tội đột nhập trái phép và phớt lờ yêu cầu tòa án.

Theo hãng tin ABC News, vụ việc xảy ra vào sáng sớm 26-3 (giờ Mỹ) tại khu vực hàng rào phía đông nam tòa nhà Bộ Tài chính trong Nhà Trắng. Cũng chính người phụ nữ này hôm 21-3 từng bị lực lượng an ninh bắt giữ trong tư thế bị treo ngược đầu do dây giày bị mắc vào cọc nhọn của hàng rào Nhà Trắng. Các quan chức an ninh cho biết đã giúp cô này trèo xuống và sau đó tiến hành bắt giữ. Marci Wahl khi bị bắt đã nói rằng cô muốn “nói chuyện với Tổng thống Donald Trump”.



Marci Anderson Wahl bị bắt giữ ba lần trong một tuần vì muốn vào Nhà Trắng để nói chuyện với ông Trump. Ảnh: REUTERS

Marci Wahl bị bắt lần thứ hai vào tối 24-3 ở phía bắc quảng trường Lafayette, gần Nhà Trắng. Cô đã bị buộc tội phớt lờ yêu cầu của tòa án. Tuy nhiên, Wahl cho rằng mình không phạm tội và được thả tự do vào sáng 25-3. Lần đột nhập thứ ba diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi cô này được thả ra. Trong cả ba trường hợp, cơ quan mật vụ cho biết cô không mang theo vật gì có tính chất đe dọa. Tổng thống Donald Trump đều đang ở Washington vào lúc xảy ra các vụ việc trên.

Theo hãng tin RT, Marci Anderson Wahl sẽ có phiên điều trần vào tháng tới để giải thích về các vụ đột nhập.

Trước đó, vào ngày 11-3, một thanh niên gốc Việt tên Jonathan Tuan-Anh Tran, 26 tuổi, cũng đã bị lực lượng an ninh Nhà Trắng bắt giữ sau khi đột nhập vào dinh thự của tổng thống Mỹ và mang theo một bức thư gửi cho ông Trump.