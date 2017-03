'Người về từ cõi chết' thắng lớn tại Quả cầu vàng 2016

The Relevant (Người về từ cõi chết) đại thắng với ba giải: giải Phim xuất sắc nhất, giải Diễn viên xuất sắc nhất dành cho Leonardo DiCapiro và giải Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Alejandro Inarritu.



Như vậy, các ứng cử viên Spotlight và Carol đều ra về trắng tay.

Năm ngoái, đạo diễn Mexico, Inarritu cũng giành giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm Birdman (Người chim).

Ông cho biết đây là cuộc hành trình đầy thử thách với ông khi cả đoàn làm phim đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.



Leonardo DiCapiro giành giải Diễn viên xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2016. Ảnh: Reuters

Nam tài tử Leonardo DiCapiro đã xuất sắc vượt qua các đối thủ như diễn viên Eddie Redmayne hay Will Smith giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - thể loại phim chính kịch.

Trước The Revenant, DiCapiro đã giành ba giải Quả cầu vàng với The Aviator (Phi công) và The wolf of Wall street (Sói già phố Wall).

Nhiều khả năng với đà thắng lợi này, anh sẽ nâng được tượng vàng Oscar vào tháng 2 tới sau nhiều lần được đề cử.

Trên sân khấu, anh cho biết muốn chia sẻ giải thưởng với những người bản địa đại diện trong bộ phim cũng như trên toàn thế giới.

Quả cầu vàng là giải thưởng thường niên được do Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA) trao tặng. Đây là lễ trao giải được nhiều người xem thứ ba trên thế giới, sau Oscar và Grammy.