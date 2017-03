Người Việt ở tâm chấn về đến Tokyo

Các công dân Nhật được kiểm tra phóng xạ. Ảnh: AFP.

Ông Hồ Minh Tuấn, tham tán công sứ Việt Nam ở Nhật, cho biết sứ quán vừa đón một đoàn gồm 42 người từ thành phố Sendai, khu vực bị sóng thần cao 10m tấn công, chiều nay. Một đoàn gồm 19 người Việt từ Fukushima cũng vừa tới Tokyo. Nhìn chung, người Việt đều sống cách xa nhà máy điện hạt nhân Fukushima ít nhất 50 km, ngoài tầm ảnh hưởng của sự cố phóng xạ.

Ông Tuấn cũng cho hay xe của của sứ quán cũng đưa một đoàn 23 người từ Morioka, tỉnh Iwate, cách Tokyo 600 km về phía bắc, về sứ quán. Hồ Hữu Hoàng, sinh viên một trường đại học ở Morioka, vừa cho biết xe chở đoàn xuất phát từ 6h sáng nay và đã tới Tokyo.

Những người này được xe do sứ quán điều đến đón về Tokyo, nơi được cho là an toàn hơn so với vùng đông bắc.

Sứ quán đã nhờ chùa Nissin Kutsu ở trung tâm Tokyo giúp cho chỗ ăn ở tạm thời trong một vài ngày và một cơ sở y tế giúp làm các xét nghiệm phóng xạ cần thiết. Trước mắt, người Việt sẽ được đưa về đây, làm xét nghiệm và sẽ được hướng dẫn khai báo cụ thể theo từng đối tượng. Những ai có nguyện vọng về nước sớm cũng sẽ được sứ quán lên danh sách và liên lạc với Vietnam Airlines để mua vé và trở về Việt Nam sớm nhất, thông cáo của sứ quán Việt Nam ở Nhật có đoạn.

Hiện còn khoảng 30 sinh viên Việt Nam vẫn ở lại thành phố Morioka, tỉnh Iwate, một trong những nơi bị ảnh hưởng bởi động đất. Phần lớn nhóm này là các học sinh vừa đỗ đại học ở Morioka và phải ở lại để hoàn tất các thủ tục như nhập học và visa, Vũ Thu Hường, một sinh viên năm cuối tại đây, cho hay.

Sơ đồ khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, sóng thần. Nguồn: BBC.

Hường cũng phải ở lại Morioka để hoàn tất các thủ tục visa. Hường cho hay có một bộ phận sinh viên Việt mong muốn trở về Việt Nam. Ngày mai, Hường cũng sẽ tới Osaka và mua vé máy bay về Việt Nam.

