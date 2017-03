Người Việt ở Virginia bất bình với cảnh sát

Cồng vào trung tâm Eden, khu thương mại của cộng động người Việt ở thành phố Falls Church. Ảnh: foundbyafriend

Trung tâm Eden là khu thương mại của một cộng đồng người Việt ở thành phố Falls Church, Bắc Virginia, Mỹ. Đây là nơi tập trung hàng loạt quán cà phê, nhà hàng, quán bar và cửa hàng kinh doanh. 10 năm trước, trung tâm Eden từng xảy ra một số vấn đề về tội phạm nhưng tình hình đã lắng xuống những năm gần đây.

Do đó nhiều chủ kinh doanh và khách hàng rất bất ngờ khi cảnh sát tiến hành một chiến dịch lớn tại đây từ ngày 11/8, tịch thu hơn 1 triệu USD tiền mặt, 70 máy chơi điện tử và bắt giữ 19 người vì tội đánh bạc. Sự ngạc nhiên chuyển thành giận dữ khi ngày hôm sau, lực lượng này tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố rằng một băng nhóm tên là "Long Gia" đang hoạt động tại khu vực này, gây ra các vụ nổ súng, đâm chém và tống tiền.

Trung úy Daniel Hess, một giám sát viên của hạt Prince William, cho biết hoạt động băng nhóm đã làm tê liệt trung tâm Eden và các cuộc đánh bạc, tấn công và tống tiền đang xảy ra ở đây, có sự móc nối với băng Long Gia.

Trước đó, có những thông tin cho biết các nhân viên cảnh sát mật đã tham gia đánh bạc và nhận hối lộ tại một hàng kinh doanh trò chơi điện tử. Các chủ kinh doanh sau đó đã thừa nhận hành động hối lộ trên nhưng không hề có sự móc nối nào với các băng nhóm tội phạm.

"Tôi đã sống ở đây 14 năm và chưa bao giờ nghe đến cái tên 'Long Gia'", Washington Post dẫn lời Ziai Nguyen, một khách uống cà phê. Vợ ông đã 59 tuổi cũng bị bắt khi đang uống cà phê.

Quan hệ giữa các thương nhân trong trung tâm Eden và cảnh sát thành phố đang ngày một xấu đi. Các chủ kinh doanh nói rằng nhân viên cảnh sát đã sách nhiễu khách hàng, đỗ xe ngay giữa trung tâm và cấm mọi người đến đây, trong khi không hề có một giấy tờ pháp lý nào.

Tại quán cà phê Metro, ông chủ Hung Bui cho biết một nhân viên cảnh sát đã vào quán, soi đèn vào mắt của khách hàng và phạt ông Bui với tội say rượu chỉ vì mắt ông ấy mắc chứng loạn thị. Một người khác là Frank Huy Do cũng bị lôi từ cà phê Metro vào bãi đỗ xe và để phạt vì tội say rượu nơi công cộng, bị còng tay và đưa đến nhà giam hạt Arlington, mặc dù ông không hề uống rượu.

"Không thể tin là chúng tôi đang ở nước Mỹ", ông Do nói.

Hoang Tho, một thợ cắt tóc rất được yêu mến ở Eden từ năm 1984 nói: "Mọi người rất buồn, rất thất vọng. Nếu cảnh sát làm điều gì cần phải làm thì chúng tôi ủng hộ".

"Tôi đã sống ở đây hơn 20 năm", Mindy Trang, chủ một nhà hàng nói. "Tôi chưa từng nghe đến bất kỳ băng nhóm nào. Chúng tôi không gặp phải vấn đề gì cả. Các khách hàng đều hoảng sợ. Hành động đó là không đúng. Chúng tôi trả thuế và trả tiền cho mọi thứ ở đây cơ mà".

Bà Thuy Hoang, 60 tuổi, cũng bị chặn lại tại một quán cà phê vào chiều 11/8, trong khi chồng bà đang đợi ngoài xe ôtô. Bà bị tạm giam hơn một giờ đồng hồ, bị khám xét toàn cơ thể và sau đó bị buộc tội đánh bạc trái phép.

Tại cuộc họp của hội đồng thành phố Falls Church chiều 12/9, luật sư gốc Việt Due Tran cho biết: "Nếu có nhiều tội phạm tại trung tâm Eden trong một khảng thời gian dài như thế, chỉ có thể kết luận rằng đó là do chính sách sai lầm. Còn nếu vấn đề tội phạm không thực sự tồn tại, có nghĩa là chúng ta đang phải đối mặt với một điều tồi tệ hơn đó là nạn phân biệt chủng tộc".

Binh "Gene" Nguyen, chủ tịch hội người Việt và là một chủ kinh doanh ở trung tâm Eden cho biết niềm tin giữa cộng đồng và lực lượng cảnh sát đang thực sự là một vấn đề lớn. Ông đã đề xuất thành phố thành lập một "vùng không ma túy" ở trung tâm, một chương trình theo dõi tội phạm cộng đồng và một liên minh cảnh sát với các chủ doanh nghiệp.

Sáng 14/9 vừa qua, rất nhiều nhân viên và thương nhân của trung tâm Eden và Thương mại hội người Mỹ gốc Việt đã cùng tập trung trước Tòa thị chính thành phố Falls Church để lên án những hành động thái quá của lực lượng cảnh sát và những thiệt hại mà cuộc truy quét này gây ra cho hoạt động kinh doanh ở đây. Sau đó, đoàn người kéo đến tòa án để theo dõi phiên xét xử 5 người bị bắt đầu tiên.

Kết quả mà tòa án đưa ra đã làm họ phần nào hài lòng: cả 5 người đều được xử trắng án vì không đủ bằng chứng để buộc tội. "Cuộc chiến lớn hơn vào lúc này là lấy lại danh tiếng cho Falls Church với tư cách là một trung tâm thương mại phát triển mạnh", ông Due Tran nói.

Thị trưởng thành phố Falls Church Nader Baroukh cho biết ông và các quan chức sẽ gặp cộng đồng người Việt để tăng cường hợp tác và đối thoại. Một cuộc thảo luận về các biện pháp nhằm giảm thiểu căng thẳng giữa người dân và cảnh sát cũng sẽ được tổ chức vào ngày 19/9 tới.

