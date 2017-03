Nguy cơ Al-Qaeda khủng bố ngày bầu cử Mỹ

Ngày 4-11, các cơ quan an ninh liên bang Mỹ đã cảnh báo đến chính quyền các bang New York, Texas, Virginia về nguy cơ bị tổ chức khủng bố Al-Qaeda tấn công trong ngày bầu cử 8-11, một nguồn tin chính phủ Mỹ nói với hãng tin Reuters (Mỹ). Trong cảnh báo thì nguy cơ khủng bố ở mức thấp.

Theo Reuters, cơ quan Cảnh sát New York, cơ quan Cảng New York và New Jersey đã được thông báo chuẩn bị đối phó nguy cơ này.

Cơ quan Cảnh sát New York ra tuyên bố cho biết đang làm việc với các cơ quan tình báo và lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố để có thêm thông tin. Người phát ngôn cơ quan Cảng New York và New Jersey Steve Coleman từ chối cung cấp chi tiết về cảnh báo, cho biết cơ quan đã tăng cường tuần tra.



Mặt trời mọc trên cầu Brooklyn ở quận Manhattan (New York) ngày 2-11. Ảnh: REUTERS

Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết văn phòng thống đốc đang giám sát chặt tình hình, đề nghị người dân thận trọng, tuy nhiên vẫn giữ sinh hoạt bình thường.

Theo nguồn tin của hãng CBS News (Mỹ) thì ngày xảy ra khủng bố có thể là 7-11, một ngày trước bầu cử.

FBI không xác nhận hay bình luận về thông tin này. Bộ An ninh nội địa Mỹ cũng từ chối bình luận.