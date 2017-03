Nguy cơ biển Đông năm 2016

Mỹ không muốn gia tăng căng thẳng với Trung Quốc Tạp chí Thế giới Ngoại giao (Mỹ) dẫn lời GS Jerome A. Cohen ở ĐH Luật New York nhận định tình hình biển Đông trong năm 2016 có thể trở nên nguy hiểm hơn. Đến giờ các động thái của Mỹ về quân sự nhằm thách thức lập luận mơ hồ của Trung Quốc về luật pháp quốc tế và hành động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc có vẻ như không hiệu quả vì lẽ về pháp lý các lập luận của Mỹ không rõ ràng. Khả năng các định chế quốc tế áp dụng giải pháp trọng tài để giải quyết các yêu sách chủ quyền ở biển Đông sẽ khó xảy ra. Chỉ có Philippines cậy nhờ Tòa Trọng tài thường trực vì không thể tự vệ bằng các giải pháp khác. Nếu tòa bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, căng thẳng hiện nay có thể gia tăng, nhất là khi Trung Quốc không xem trọng nghĩa vụ theo Công ước LHQ về Luật Biển. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ghi nhận năm 2016, Nhà Trắng dự tính sẽ đón tiếp nhà lãnh đạo các nước châu Á-Thái Bình Dương. Mục tiêu của Mỹ là thiết lập một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng. Đây là hai điểm quan trọng trong chính sách tái cân bằng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Mỹ phải vừa đối phó với nhiều thách thức trong khi thực hiện chính sách tái cân bằng và vừa không làm gia tăng, căng thẳng với Trung Quốc. Đầu tiên là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nền tảng trong chính sách tái cân bằng kinh tế chiến lược của Mỹ. 12 nước gia nhập TPP phải phê chuẩn, thế nhưng nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn thì xem như chính sách tái cân bằng của Mỹ trở thành công cốc. Nhà phân tích Marc Noland ở Viện Kinh tế quốc tế Peterson tại Washington nhận định một thách thức lớn trong năm 2016 là vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Ông ghi nhận nhiều nước nhỏ trong khu vực lo lắng về yêu sách chủ quyền lãnh thổ và nhiều hành động khác của Trung Quốc nên các nước này tiếp đón sự hiện diện của Mỹ, tuy nhiên họ lại không muốn bị lôi vào cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Chuyên gia Christopher Johnson ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận xét Mỹ cần phải khéo léo. Ông lưu ý: “Hành động tái cân bằng sẽ bao gồm bảo đảm các đối tác và đồng minh, đặc biệt ở Đông Nam Á, rằng Mỹ sẵn sàng cam kết liên minh quân sự trước hành động gia tăng của Trung Quốc nhưng không nên tạo ra cảm giác đối với Trung Quốc rằng Mỹ sử dụng chiến lược bao vây để làm phương hại lợi ích của Trung Quốc trong khu vực”. _______________________________________

Đối với Trung Quốc, 2015 là năm báo chí nói nhiều về tình hình kinh tế co lại và tình hình bành trướng lãnh thổ trên biển Đông… Hình ảnh có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất trong năm 2015 về thái độ liều lĩnh của Trung Quốc trong chính sách đối ngoại là ảnh vệ tinh về dự án bồi đắp của Trung Quốc trên đá Chữ Thập. Báo THE IRISH TIMES