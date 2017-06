Nguy cơ căng thẳng tình báo Úc- Trung Quốc

Ngày 29-6, Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc (TQ) dẫn một nguồn tin an ninh cho rằng chính quyền Úc lâu nay đã do thám đại sứ quán nước này ở Canberra (Úc) và “quấy rầy” người dân TQ hòng thu thập thông tin tình báo.

Hai phương thức gián điệp

“Là một thành viên trong liên minh tình báo phương Tây “Ngũ nhãn”, Úc luôn năng nổ trong việc thu thập tin tình báo và TQ là mục tiêu lớn của nước này” - tờ Thời Báo Hoàn Cầu viết. Theo tờ báo, nguồn tin an ninh quốc gia TQ tiết lộ Úc đã sử dụng hai phương thức để phát triển hoạt động tình báo ở TQ. “Một là cải trang tiếp cận người TQ định cư ở nước ngoài hoặc làm việc trong các tổ chức ở nước ngoài nhằm xúi giục họ đào tẩu. Thứ hai là Cơ quan tình báo Úc tiến hành giám sát chặt chẽ người dân TQ và đại sứ quán, lãnh sự quán TQ dưới danh nghĩa tránh “đe dọa gián điệp TQ” tại Úc”.

Thời Báo Hoàn Cầu cho hay nhiều người TQ bị thẩm vấn hoặc quấy rối, ép cung cấp thông tin về cộng đồng người Hoa và đại sứ quán TQ tại Úc. Thậm chí một số người còn bị đưa về TQ để lấy thông tin. Cũng theo tờ báo, giới chức TQ đã phát hiện nhiều thiết bị nghe lén tại đại sứ quán ở Úc trong thập niên 1990, buộc chính phủ phải nâng cấp lại hệ thống an ninh tại đây.

GS John Blaxland, ĐH Quốc gia Úc và là chuyên gia về quan hệ quốc tế, nhận định cáo buộc trên sẽ làm nảy sinh căng thẳng ngoại giao. “Một lời cáo buộc chung chung mà không có bằng chứng cụ thể sẽ góp phần làm tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai nước”.



Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc. Ảnh: REUTERS

Sự cố châm ngòi

Ông Blaxland cho biết đây là phản ứng “dễ đoán” của Bắc Kinh đáp trả cáo buộc hồi tháng 5 của Canberra, cho rằng TQ đang tích cực thực hiện các hoạt động gián điệp rộng rãi tại nước này, can thiệp sâu sắc các hoạt động của cộng đồng người Hoa tại hải ngoại và kiểm soát báo chí tiếng Hoa tại Úc, theo The Australia. Không những thế, Bộ Ngoại giao TQ hồi đầu tháng 6 đã chỉ trích một chương trình truyền hình của Úc vì đã gọi nước mình là quốc gia “gián điệp”. Chương trình được nhắc tới được phát sóng trên kênh truyền hình ABC hôm 5-6.

Nội dung chương trình cáo buộc mạng lưới gián điệp TQ đang hoạt động ở Úc và đe dọa an ninh Úc. Bằng việc nêu trường hợp về hai doanh nhân TQ với các hoạt động quyên góp cho các nhóm chính trị và trường đại học ở Úc, chương trình cho rằng đây là cách chính phủ Bắc Kinh can dự và do thám tại Úc. Kênh ABC cho biết: “Giám đốc An ninh nội địa Úc Duncan Lewis đã cảnh báo Quốc hội rằng hoạt động gián điệp và can thiệp của nước ngoài vào Úc đang diễn ra với một mức độ chưa từng có. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng cho chủ quyền Úc, tính toàn vẹn của hệ thống chính trị, năng lực an ninh quốc gia, kinh tế và các lợi ích khác”.

Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Quốc gia TQ đồng loạt lên tiếng chỉ trích, nói tuyên bố trên là buồn cười, vô căn cứ, vô trách nhiệm. Trước đó, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cũng đã cho điều tra hoạt động gián điệp và can thiệp từ các quốc gia khác.