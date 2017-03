Nguy cơ người chết hàng loạt vì phương Tây chơi trò “cù cưa“

Tại miền bắc Iraq, các hoạt động cứu trợ nhân đạo lớn đang được tiến hành nhằm cứu giúp những người Yazidi xấu số bị các chiến binh thánh chiến cực đoan của nhà nước Hồi Giáo (IS) truy sát.

Trong khi đó, một đoàn xe tải của Nga đang di chuyển về biên giới phía Đông Ukraine được phía Moscow tuyên bố là mang theo các hàng cứu trợ nhân đạo cho thường dân kẹt giữa vùng nội chiến. Nhưng những hoạt động này đang gặp nhiều khó khăn và trì hoãn vì sự chần chừ của phương Tây.

Đoàn xe cứu trợ của Nga (Nguồn RIA)

Vấn đề cấp thiết nhất tại Iraq lúc này đang là làm cách nào để ứng cứu hàng ngàn người tị nạn Yazidi đang bị mắc kẹt trên núi Sinjar giữa cái nóng thiêu đốt của mùa hè.

Hơn 70 trẻ em đã chết vì thiếu lương thực, nước uống, thuốc men và nơi trú ẩn. Lựa chọn duy nhất được đưa ra từ Washington và London là cố gắng không để họ chết vì đói khát bằng những chuyến bay viện trợ nhân đạo thay vì mở các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tạo ra một hành lang an toàn cho những người Yazidi khốn khổ.

Trong khi việc oanh kích lực lượng IS từ trên không bằng các chiến đấu cơ của Mỹ và NATO chỉ mang tính tượng trưng thì câu hỏi được đặt ra là làm sao có thể giúp những người Yazidi rời khỏi ngọn núi khi những chiến binh thánh chiến của IS vẫn “đi dạo” giữa các vùng đồng bằng và thành phố bên dưới? Ai sẽ là người đánh đuổi IS dưới mặt đất?

Bên trong máy bay chở hàng cứu trơ của Anh cho người Yazidi. (Nguồn PA)

Theo Telegraph Tướng cao cấp Richard Shirreff của NATO ngày hôm qua đã từ chối bình luận thêm về khả năng NATO có thể mở một chiến dịch khác để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Iraq. Một thực tế là các chính trị gia phương Tây lo sợ rủi ro như tổng thống Obama không hề muốn dính vào một “chiến dịch trên mặt đất”. Thay vào đó, phương Tây lựa chọn một lực lượng khác để thay thế mình thực thi nhiệm vụ.

Theo Đại Tá Tim Collins, đó chính là việc cung cấp viện trợ quân sự cho lực lượng người Kurd ở Bắc Iraq để họ tự mình chống lại IS. Bên cạnh đó là ủng hộ các cuộc nổi dậy của người Sunni chống lại những kẻ cực đoan IS. Nhưng những động thái trên đến nay vẫn chỉ được triển khai ở mức cầm chừng.

Trong khi đó ở Ukraine, ông Putin đang cố gắng hành xử có trách nhiệm trước con mắt soi mói cộng đồng quốc tế. Nhưng một lần nữa, Phương Tây và Ukraine đã quay lưng lại với ông.

Một đoàn 300 xe tải hạng nặng chứa hàng cứu trợ của Nga đang bị Kiev tình nghi mang vũ khi cho quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine. Kiev muốn hàng cứu trợ phải được bàn giao ở biên giới thay vì cho phép một “con ngựa thành Troy” vào trong lãnh thổ của họ.

Đây có lẽ là một động thái nhằm thúc đẩy uy tín của ông Putin trong mắt dư luận quốc tế cũng như người dân Ukraine, vốn đã xuống thấp sau vụ MH17.

Trên thực tế, việc ngăn chặn và chần chừ trong việc giải quyết đoàn xe này sẽ chỉ kích động thêm các cuộc đối đầu ở biên giới cũng như làm tồi tệ hơn cuộc khủng hoàng nhân đạo trong vùng chiến sự.

Đáng tiếc là cho đến nay, vẫn chưa có lối thoát rõ ràng cho những tình huống trên. Hàng ngàn người Yazidi đang đứng trước thảm họa diệt chủng, hàng chục ngàn người Ukraine ở miền Đông đang chết dần chết mòn do thiếu điện nước và lương thực, một phần lớn bởi sự chần chừ và các tính toán chính trị của phương Tây.