Nhà báo phương Tây tiết lộ bí mật sau 10 ngày sống cùng IS

Một tay súng IS cầm lá cờ đen ở thành phố Mosul. (Nguồn: Reuters)



Lực lượng quân đội của người Kurd ở Iraq đưa quân tới chiến đấu với IS. (Nguồn: DM)

Phóng viên người Đức Jorgen Tohenhofer, 74 tuổi, người đã có 10 ngày trải nghiệm trong các vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng. (Nguồn: DM)

Theo Mai Nguyễn/ Vietnam+



Một nhà báo người Đức từng trải qua 10 ngày sống tại các vùng đất bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng cho biết, IS "hùng mạnh và nguy hiểm hơn bất cứ những gì người phương Tây biết."Theo Daily Mail, Jurgen Todenhofer, một nhà báo 74 tuổi đã dành phần lớn thời gian công tác ở Mosul, phía bắc Iraq, cũng như đi tới những vùng lãnh thổ IS đang kiểm soát ở Raqqa và Deir ez-Zor ở Syria. Ông cho rằng phương Tây "không hề có khái niệm gì" về mối đe dọa từ IS mà họ đang phải đối mặt, cũng như đã đánh giá thấp về những nguy cơ từ tổ chức này.Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Todenhofer miêu tả IS là "tổ chức hùng mạnh nhất mà tôi từng biết.""Những thành viên của IS rất bạo lực. Không chỉ đơn giản là chặt đầu người khác, tôi đang nói đến cả chiến lược tẩy rửa tôn giáo. Đó là triết lý của chúng. Chúng nói tới việc có tới 500 triệu người phải chết."Todenhofer cũng nói thêm rằng, IS "luôn chắc chắn là mình sẽ giành phần thắng.""Các tay súng thuộc IS thông minh và nguy hiểm hơn những gì mà lãnh đạo của chúng ta nghĩ. Ở trong tổ chức này tồn tại một sự nhiệt huyết và niềm tin vào chiến thắng hết sức rõ ràng mà tôi chưa hề thấy ở bất cứ chiến trường nào khác."Todenhofer cho hay, IS đang lên kế hoạch diệt chủng hàng loạt với mục tiêu xóa sổ tất cả những người vô thần và những người theo tôn giáo không phải là đạo Hồi, hay không tuân theo những luật lệ của đạo Hồi."IS muốn giết tất cả những người không có đức tin và những người bỏ đạo, rồi biến phụ nữ và trẻ em thành nô lệ. Tất cả những người Shi'ite, Yazidi, Hindu, người vô thần và đa thần đều sẽ phải chết. Hàng trăm triệu người sẽ bị xóa sổ trong cuộc "thanh tẩy tôn giáo" này. Những người Hồi giáo ôn hòa ủng hộ dân chủ cũng nằm trong danh sách đen, bởi trong mắt những kẻ khủng bố IS, họ đặt luật lệ của con người cao hơn luật lệ của Chúa. Điều này cũng được áp dụng cho những người Hồi giáo đang sống ở các quốc gia phương Tây."Todenhofer miêu tả tổ chức IS đang hoạt động như một thể chế chuyên chế chức năng, một điều mà những người Hồi giáo Sunni ở Mosul không phản đối vì chế độ này thoải mái hơn sự chèn ép họ phải chịu đựng trong chế độ trước đó.IS hiện đang nắm quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở Iraq, trong đó có Mosul, thành phố lớn thứ hai của quốc gia, cùng như nhiều vùng đất khác ở phía bắc và phía đông Syria. Các đợt không kích gần đây của quân đồng minh được cho là đã xoay chuyển thế trận, khi những tay súng IS mất ưu thế ở Iraq và chỉ có thể phòng ngự ở Syria. Tuy nhiên, những căn cứ của IS ở Mosul, Tikrit và Fallujah vẫn chưa chịu nhiều thiệt hại từ các đợt không kích.Theo ý kiến cá nhân, Todenhofer cho rằng việc quân đội phương Tây can thiệp sẽ không giúp đánh bại được IS, cụ thể là ở thành phố Mosul."Mosul có dân số 3 triệu người và đang bị 5000 tay súng IS kiểm soát. Hạ gục lực lượng này bằng cách ném bom cũng có nghĩa là biến Mosul thành bình địa và giết hại hành chục nghìn dân thường."Todenhofer cũng cho biết, ông thường xuyên nghe về quan điểm "IS muốn thống trị thế giới.""Đây là chiến dịch thanh tẩy tôn giáo lớn nhất từng xuất hiện trong lịch sử loài người", ông nói thêm./.