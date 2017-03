Nhà làm phim tài liệu chống IS bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ

Naji Jerf - nhà báo và là nhà làm phim tài liệu chống IS. Ảnh: Press TV

Theo Press TV, nhà làm phim Naji Jerf bị những kẻ tấn công lạ mặt ám sát bằng khẩu súng giảm thanh ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria. Ông qua đời sau khi được chuyển tới bệnh viện. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Ủy ban Bảo vệ nhà báo (CPJ) có trụ sở tại New York (Mỹ) cho hay Jerf bị sát hại khi đang sản xuất một phim tài liệu về hoạt động thảm sát do IS thực hiện.

“Chúng tôi kêu gọi chức trách Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng đưa những kẻ giết người ra trước công lý để xét xử minh bạch, đồng thời ban hành các biện pháp bảo vệ tất cả nhà báo Syria đang tác nghiệp trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ” - điều phối viên khu vực của CPJ nói.

Naji Jerf, 38 tuổi, đến từ TP al-Salamiyah, phía tây Syrian. Anh đã làm cha của hai đứa con.