Nhà máy phân bón ở Texas nổ không do khủng bố

Thống đốc Rick Perry đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong 14 người chết có bốn nhân viên y tế và năm nhân viên cứu hỏa đến chữa cháy ban đầu trước khi nhà máy phát nổ. Hơn 160 người bị thương.

Cơ quan phòng cháy chữa cháy ghi nhận nhà máy phát nổ có thể do khí amoniac. Như vậy yếu tố tấn công khủng bố đã được loại trừ. Cục Hàng không dân dụng đã thiết lập vùng cấm bay trên nhà máy do lo ngại khói độc bốc lên.

Theo hãng tin Reuters, nhà máy West Fertilizer không phải là nơi sản xuất phân bón mà là nơi phân phối. Tại đây chứa ngũ cốc, thuốc bảo vệ thực vật, khoảng 270 tấn phân ammonium nitrate và các hóa chất nguy hiểm như khí amoniac hóa lỏng. Theo báo In These Toimes (Mỹ), nhà máy thuộc doanh nghiệp gia đình Adair Grain Inc, có tám lao động, đạt doanh số 4 triệu USD năm 2011.

Hồi tháng 6-2006, dân kiện có mùi amoniac nồng nặc phát ra từ nhà máy. Ủy ban Chất lượng môi trường bang Texas điều tra, kết luận hai bồn chứa amoniac không có nguy cơ cháy nổ và yêu cầu xây tường ngăn cách hai bồn với đường lộ. Đến tháng 8-2006, nhà máy bị Cục Bảo vệ môi trường phạt 2.300 USD vì không lập kế hoạch quản lý rủi ro. Từ đó không có cơ quan nào giám sát nhà máy nữa.

D.THẢO