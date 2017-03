Nhà nước Hồi giáo đã nhập cảnh vào Thái Lan?

Tối hôm trước, trên mạng Internet xuất hiện thông tin rò rỉ về công văn do tướng cảnh sát Sarawut Karnpanich ở Phòng Cảnh sát đặc nhiệm ký ngày 27-11. Công văn thông báo cho ba sư đoàn đặc nhiệm biết Tổng cục An ninh quốc gia Nga đã cảnh báo 10 tên khủng bố Syria nhập cảnh vào Thái Lan từ ngày 15 đến 30-10 để tấn công các công dân Nga và các nước đồng minh ở Thái Lan.

Công văn đề nghị xác minh thông tin và tăng cường an ninh tại các mục tiêu Tổng cục An ninh quốc gia Nga quan tâm cũng như các khu vực của các nước tham gia liên minh không kích Nhà nước Hồi giáo ở Syria (Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Điển, Úc).





10 tên nhập cảnh riêng rẽ vào Thái Lan gồm bốn tên đi về Pattaya, hai tên đến Phuket, hai tên ở Bangkok và hai tên còn lại đi đâu chưa rõ. Tướng Thawip Thawip Netniyom cảnh báo báo chí và công chúng ngừng phát tán thông tin nêu trên. Người vi phạm sẽ bị truy tố về tội vi phạm luật về tội phạm trên mạng.

Người phát ngôn cảnh sát hoàng gia Songpol Wattanachai xác nhận văn bản của cảnh sát bị rò rỉ là có thật. Ông trấn an cảnh sát không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ cơ quan tình báo nước ngoài về âm mưu của Nhà nước Hồi giáo tại Thái Lan. Báo The Nation (Thái Lan) dẫn lời ông Santi Udomkiratak, phó lãnh sự danh dự của Nga tại Phuket, cho biết Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan đã nhận được cảnh báo của Nga từ tháng 10.

H.DUY