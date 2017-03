Nhà nước Hồi giáo IS dọa ám sát Tổng thống Argentina

Tổng thống Cristina hội kiến với Giáo hoàng Francis ngày 20/9 (Nguồn: Phủ tổng thống Argentina)



Theo Vietnam+



Phát biểu với báo giới sau bữa ăn trưa làm việc với Giáo hoàng Francis tại Vatican, khi được hỏi về việc IS dọa sát hại người đứng đầu Giáo hội Cơ đốc La Mã, bà Cristina tiết lộ chính bà cũng bị tổ chức cực đoan này hăm dọa.Nhà lãnh đạo Argentina cho biết lời đe dọa nhằm vào bà được đưa ra “cách đây chưa đầy 20 ngày.”Tuy nhiên, Tổng thống Cristina khẳng định bà không lo sợ và cũng không đưa ra các biện pháp an ninh bổ sung trước lời dọa nạt trên.Cảnh sát Argentina đã cảnh báo cơ quan tư pháp của nước này, trong khi Bộ an ninh và Cơ quan tình báo nhà nước Argentina cũng được giao nhiệm vụ điều tra vụ việc.