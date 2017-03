Nhà nước Hồi giáo phát băng video thách thức Obama

Báo New York Times (Mỹ) đưa tin tối 16-9 (giờ địa phương), phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã phát đoạn băng video dài 52 giây mô tả kịch bản Nhà nước Hồi giáo đấu với binh lính Mỹ.

Băng video mở đầu bằng hình ảnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo tấn công xe tăng và bộ binh Mỹ, các binh sĩ Mỹ chuyển đồng đội bị thương lên xe bọc thép và dòng chữ “nhiệm vụ hoàn thành” xuất hiện trên nền hình ảnh nguyên Tổng thống George W. Bush bước lên tàu sân bay sáu tuần sau khi Mỹ xâm chiếm Iraq năm 2003.

Nối tiếp đoạn băng là hình ảnh Tổng thống Obama và Nhà Trắng bị nã đạn vào ban đêm, tiếng Tổng thống Obama nói quân đội Mỹ sẽ không quay lại Iraq chiến đấu, tiếp theo là hình ảnh một phiến quân Nhà nước Hồi giáo chuẩn bị hành hình một nhóm người đang quỳ gối. Sau đó trên đoạn băng xuất hiện dòng chữ “ngọn lửa chiến tranh”, dưới là dòng chữ “cuộc chiến chỉ mới bắt đầu”. Đoạn băng kết thúc bằng dòng chữ “sẽ sớm diễn ra”.

Báo New York Times ghi nhận đây là phản ứng đầu tiên của Nhà nước Hồi giáo sau khi Tổng thống Obama công bố chiến lược tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo. Chuyên gia Laith Alkhouri thuộc Tập đoàn Tư vấn an ninh New York nhận định Nhà nước Hồi giáo đang nỗ lực chứng minh với các phần tử thánh chiến rằng Al Qaeda đang lụn bại và Nhà nước Hồi giáo đang trỗi dậy.

Ngày 16-9, hai tổ chức trực thuộc Al Qaeda gồm Al Qaeda ở Bắc Phi Hồi giáo và Al Qaeda ở bán đảo Ả Rập đã cùng ra thông cáo kêu gọi các phần tử thánh chiến ở Iraq và Syria ngừng giết chóc lẫn nhau và đoàn kết một lòng chống liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo do Mỹ đứng đầu. Hai tổ chức này hăm dọa sắp tới là những ngày đen tối đối với các nước phương Tây và các đồng minh Ả Rập.

DUY KHANG - TNL