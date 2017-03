Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có phải là sản phẩm của Mỹ?

Nay với sự trỗi dậy của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS hoặc ISIS, ISIL) tự xưng, thuyết âm mưu lại tiếp tục bùng nổ mạnh. Những người đứng sau làn sóng mới nói rằng bất chấp việc Tổng thống Barack Obama mở chiến dịch tấn công IS, nhóm này thực tế là sản phẩm do chính quyền Mỹ tạo ra.

Dường như một bộ phận đông đảo những người ủng hộ mạnh giả thuyết này sống ở Iran. Một bài báo gần đây đăng trên tờ New York Times đã xem xét quan điểm của một bộ phận rộng lớn trong xã hội Iran và thấy rằng nhiều người tin vào khả năng IS là sản phẩm của Washington, nhằm phá hủy chính quyền Tehran.

Tờ báo dẫn lời một chủ siêu thị ở Iran nói rằng: “Coi nào, các anh đều biết ai tạo ra IS mà”. Trong khi đó một chuyên gia vô tuyến điện lại đánh giá: “Mỹ ủng hộ bất kỳ nhóm nào có thể bẻ gãy vòng tròn Iran-Syria-Liban-Palestine."

Sử gia Housang Tale có chung quan điểm, cho biết: “Không có các nhóm như IS, chúng ta có thể phục hồi đế chế của mình và trở thành cường quốc lớn nhất khu vực”.

Bài báo của New York Times còn đề cập tới một câu chuyện được đăng trên hãng thông tấn IRNA của Iran, dẫn nguồn cựu nhân viên phân tích tình báo Edward Snowden. Trong một cuộc phỏng vấn, Snowden có nói rằng Mỹ, Anh và Israel đã “tạo ra một tổ chức khủng bố có khả năng tập trung mọi hành động cực đoan trên khắp thế giới”.

Nhà lãnh đạo tối cao của Iran là Ayatollah Ali Khamenei đã thường công khai thể hiện quan điểm của ông về mối quan hệ Mỹ và IS.

Trong một bài phát biểu trước đất nước, ông Khamenei nhắc nhở dân Iran rằng IS là sản phẩm của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và rằng không có nghi ngờ gì trước việc IS được tạo nên bởi các cường quốc phương Tây và các cơ quan của họ cài cắm trong khu vực. Một chiến binh Hồi giáo IS ở Raqqa, Syria (Nguồn: AFP)

Nhưng người Iran không phải các cá nhân duy nhất tham gia làn sóng thuyết âm mưu. Nhưng người Iran không phải các cá nhân duy nhất tham gia làn sóng thuyết âm mưu.