Nhà sập: 40 người chết

Theo Ibrahim Farinloye, điều phối viên phía Tây Nam của cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia (NEMA), hơn 124 người đã được cứu sống từ đống đổ nát của toà nhà.



Nơi đây được xem là nhà khách cho những người nước ngoài theo giáo hội The Synagogue Church of All Nations (SCOAN), của Joshua TB, trong khu vực Ikotun nằm về phía tây của sân bay quốc tế Lagos.

Toà nhà 2 tầng, nằm trong khuôn viên rộng lớn của khu nhà thờ, bị sập vào chiều thứ 6.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập thuộc “Giáo Hội Giáo đường Do Thái của mọi quốc gia” tại Lagos, Nigeria. Việc xây dựng đã được mở rộng, bổ sung thêm ba tầng khi nó sụp đổ. (AP / Sunday Alamba)

TB Joshua, mệnh danh là “Nhà tiên tri”, được nhiều tín đồ ở Nigeria và trên toàn thế giới tin đến mức cuồng tín tin. Joshua thu hút bởi “quyền năng” chữa bệnh và tiên tri mà ông tự khẳng định.

Joshua rao giảng cho đám đông tại nhà thờ lớn của mình ở Ikotun mỗi tuần. Theo trang web của ông thì SCOAN “tiếp đoán hàng ngàn người viếng trong và ngoài nước” mỗi năm.

Giới truyền thông và lực lượng cấp cứu đã bị các tín đồ tấn công khi họ đang cố gắng để vào tòa nhà. Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ cuối cùng cũng được tiến hành vào ngày chủ nhật.

Trên Facebook của mình, Joshua phủ nhận việc khán phòng nhà thờ đã sụp đổ và đã có thương vong nặng nề.

Ông cho biết, “chỉ có một vài người ở đó trong thời điểm tai nạn, và đều đang được cứu sống”.

Joshua phát biểu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Nigeria vào ngày Chủ nhật, nói rằng tòa nhà có thể bị “đánh sập” do một chiếc máy bay cứ bay vòng quanh nhà thờ trong ngày chủ nhật.