Nhà Trắng: Bầu cử không bị gian lận như ông Trump nói

Không có chứng cứ nào cho thấy có sự gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8-11.

“Điều tôi có thể nói, như một thực tế khách quan, là không có chứng cứ nào chứng minh những cáo buộc như thế này” - người phát ngôn Nhà Trắng Josh Aernest nói trong cuộc họp báo ngày 28-11.

Đây là tuyên bố của Nhà Trắng sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nói trên mạng xã hội rằng có hàng triệu lá phiếu không hợp lệ và có sự gian lận ở ba bang Virginia, New Hamshire, California - những bang bà Clinton thắng. Theo ông Trump, chính những lá phiếu bất hợp pháp này làm ông thua bà Clinton về số phiếu phổ thông. Cáo buộc này tồn tại trên trang Twitter của ông Trump hơn 12 tiếng trong ngày 17-11 rồi sau đó bị xóa.

Ông Trump được 306 phiếu đại cử tri, đối thủ Dân chủ Hillary Clinton chỉ được 232 phiếu đại cử tri. Dù thắng ở số phiếu đại cử tri nhưng ông Trump thua bà Clinton gần 2 triệu phiếu phổ thông.



Từ trái qua: Bà Hillary Clinton, bà Jill Stein, ông Donald Trump. Ảnh: DEMOCRACY NOW



Trong ngày 28-11, các quan chức bầu cử ở ba bang New Hampshire, Virginia, California đều bác bỏ cáo buộc của ông Trump. “Không có chứng cứ gì cho thấy có gian lận bầu cử ở New Hamshire” - Phó Giám đốc đối ngoại bang New Hamshire David Scanlan nói với Politico trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 28-11.

“Cáo buộc gian lận bầu cử ở Virginia là vô căn cứ. Cuộc bầu cử diễn ra công bằng, mọi lá phiếu đều hợp lệ và được kiểm chính xác” - Ủy viên bầu cử bang Virginia Edgardo Cortés nói trong tuyên bố gửi báo Politico.

“Có vẻ như ông Trump lo lắng với thực tế một lượng lớn người Mỹ đã không bầu cho ông ta” - Tờ Los Angeles Times dẫn lời Giám đốc Đối ngoại bang California Alex Padilla.

Hiện ứng viên đảng Xanh Jill Stein vẫn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình kiểm lại phiếu ở bang chiến trường Wisconsin, Michigan, Pensylvania. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhận định vì không có chứng cứ bầu cử bị gian lận nên cuộc kiểm phiếu lại này cũng sẽ không thay đổi được kết quả mà bà Clinton đã nhận thua trước ông Trump ngày 9-11.