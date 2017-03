Nhà Trắng tuyên bố bảo vệ tự do hàng hải ở biển Đông

Báo Navy Times ghi nhận điều này đồng nghĩa Mỹ không thừa nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo nhân tạo và xem đó như hải phận quốc tế. Báo Sao và Vạch dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Bill Urban khẳng định quân đội Mỹ vẫn hiện diện và hoạt động bên trong cũng như xung quanh biển Đông.

Báo Washington Post dẫn nguồn tin giấu tên nhấn mạnh Mỹ sẽ không để cho Trung Quốc hạn chế tự do hàng hải. Nguồn tin nói theo kế hoạch sẽ có một tàu khu trục, một tàu tuần dương (cả hai đều có sân trực thăng) hoặc một tàu tác chiến ven biển được điều động.

Người phát ngôn hải quân Mỹ William Marks cho biết ông không thể nói trước chiến dịch sắp tới nhưng hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động trong hải phận quốc tế ở biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế về hàng hải và hải quân sẽ chọn thời điểm thích hợp để thực hiện điều đó.

Theo báo Newsweek, khi được hỏi Mỹ có kế hoạch điều tàu chiến đến biển Đông hay không, ngày 8-10, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định tàu chiến Mỹ (ảnh) sẽ đến bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

Ông nói chính phủ của Tổng thống Obama cam kết giữ nguyên tắc tự do hàng hải ở biển Đông. Ông kêu gọi các bên có quan điểm khác nhau về yêu sách chủ quyền lãnh thổ cần giải quyết theo cách hòa bình và bằng con đường ngoại giao để tự do hàng hải và tự do lưu thông thương mại không bị cản trở. Ông giải thích: “Tất cả điều này đều phù hợp với nguyên tắc đã được tổng thống nêu ở Vườn Hồng khi đứng cạnh chủ tịch Trung Quốc”.

Hôm 6-10, Đô đốc Scott Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, đã phát biểu tại Úc rằng Mỹ sẽ bảo vệ tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế bằng sự có mặt thường xuyên. Đến ngày 8-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố “Trung Quốc hy vọng phía Mỹ khách quan xem xét” tình hình hiện nay ở biển Đông và cùng Trung Quốc giữ vai trò xây dựng ở biển Đông.

H.DUY