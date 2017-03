Nhà Trắng yêu cầu ‘thung lũng Silicon’ xóa sổ IS

Các quan chức liên bang cấp cao và các đại diện tập đoàn công nghệ chủ chốt của Mỹ đã dự một cuộc họp thượng đỉnh ở San Jose, bang California vào ngày 8-1 vừa qua để bàn cách ngăn chặn tình trạng IS chiêu mộ binh lính thông qua mạng xã hội.



Theo bản dự thảo cuộc họp sáng 8-1 và một nguồn tin khác từ một công ty công nghệ mà CNNMoney thu thập được, cho biết hé lộ Nhà Trắng đang trong quá trình nghiên cứu các đề xuất.

Điểm mấu chốt ở đây là lần theo dấu những kẻ có tư tưởng khủng bố. Vì vậy, Nhà Trắng muốn tìm ra “những kỹ thuật giúp phát hiện và đánh giá những trường hợp mang tính khủng bố”.



IS hiện vẫn đang có khả năng lan truyền cao trên các trang mạng xã hội. Ảnh minh họa

Đề xuất thứ hai lưu ý về công tác tuyên truyền của IS. Theo đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS rất thành thạo trong việc tuyên truyền các chính sách chiến tranh của mình. Do vậy, chính phủ Mỹ mong muốn các công ty công nghệ sẽ tìm cách khóa các thông điệp cũng như hình ảnh và video của chúng. Tuy nhiên, theo thông tin từ bản dự thảo, Nhà Trắng cũng muốn “gia tăng sự hiện diện của các thông tin thay thế khác".

Trong buổi tóm lược riêng diễn ra hôm thứ Sáu, ông Josh Earnest, thư Ký báo chí của Nhà Trắng, cho biết chính quyền Obama cũng đang tìm kiếm những phương thức nhằm tạo ra những nội dung mang thông điệp ngược lại với nội dung khủng bố của IS và những phần tử cực đoan khác.

Theo ghi nhận từ chính quyền tổng thống, đã có một số chủ thể quảng cáo bày tỏ sự quan tâm đối với kế hoạch trên.

Tham dự cuộc họp ở bang California vào hôm thứ Sáu vừa qua có tham mưu trưởng của Tổng thống Obama, một cố vấn chống khủng bố cấp cao, Giám đốc trí tuệ quốc gia James Clapper và các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.



Nhà Trắng muốn các video của IS bị chặn trên các trang mạng xã hội.

Lãnh đạo của các tập đoàn công nghệ cũng có mặt bao gồm Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft và Twitter. Đại diện của Facebook cho biết sẽ không đưa ra những chi tiết cụ thể trong buổi họp nhưng luôn sẵn sàng để giúp đỡ.

Người phát ngôn của Facebook - bà Melanie Ensign cho biết thêm: “Cuộc họp nhấn mạnh rằng chúng ta phải đoàn kết trong nỗ lực ngăn chặn những phần tử khủng bố và các tài liệu kích động khủng bố ra khỏi mạng Internet. Facebook không chấp nhận khủng bố hay những tài liệu tuyên truyền khủng bố và chúng tôi sẽ quyết liệt xóa bỏ chúng ngay khi phát hiện".