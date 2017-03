Nhạc sĩ nổi tiếng Bob Dylan đoạt Nobel văn chương

Vào lúc 13 giờ (giờ địa phương, tức 18 giờ theo giờ Việt Nam) ngày 13-10, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã chính thức xướng tên chủ nhân giải thưởng Nobel Văn học năm 2016.



Trái với dự đoán của đông đảo giới chuyên môn và người yêu văn chương trên thế giới, người nhận giải thưởng năm nay là Bob Dylan, ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng từ những năm 60 của thế kỷ 20.



Reuters dẫn thông báo của Viện Hàn lâm Thụy Điển nhấn mạnh: “Dylan là một tượng đài với sức ảnh hưởng sâu sắc đối với nền âm nhạc đương đại”. Dylan sẽ nhận được phần thưởng trị giá 8 triệu krona Thụy Điển (tương đương 930.000 USD).



Ca sĩ, nhạc sĩ Dylan tên thật là Robert Allen Zimmerman, sinh năm 1941 tại Duluth, bang Minnesota (Mỹ). Hơn 50 năm sự nghiệp nghệ thuật của mình, Bob Dylan đã viết nên những tác phẩm âm nhạc có sức lan tỏa rộng khắp. Ông còn được biết đến với biệt danh “lãng tử du ca”.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc Dylan có xứng đáng trở thành chủ nhân giải Nobel Văn học hay không, Thư ký Thường trực của Ủy ban Nobel, bà Sara Danius, khẳng định: “Trong vòng 55 năm qua, ông chưa từng ngưng hoạt động nghệ thuật và vẫn luôn tự khám phá những khía cạnh mới của bản thân để tạo nên những bản sắc mới. Ông ấy là một nhà thơ vĩ đại trong nền văn học Anh ngữ".

Theo Reuters, các tác phẩm của ông như Blowign in the Wind hay Masters of War... đã trở thành "thánh ca" trong các phong trào đấu tranh đòi độc lập và vì tiếng nói dân chủ.