Nhân viên an ninh đe dọa Obama

John Brek, 55 tuổi, đã đưa ra những tuyên bố đầy tính đe dọa tại một quầy cà phê trong sân bay chiều thứ ba vừa rồi. Lời lẽ của anh ta bị một người của hãng Continental Airlines nghe thấy.

Breck bị bắt vài giờ sau đó. Tuy nhiên anh ta phủ nhận chuyện đe dọa đến sự an toàn của ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Obama đến New Jersey hôm qua. Chiếc Air Force One chở Obama hạ cánh xuống sân bay Newark Liberty trong tình trạng an ninh được thắt chặt. Hàng chục nhân viên mật vụ và an ninh hiện diện; những tay súng bắn tỉa được triển khai trên nóc các tòa nhà gần đó.

"Chúng tôi coi tất cả các lời đe dọa là nghiêm trọng. Chúng tôi không thể phớt lờ bất kỳ lời đe dọa nào", phát ngôn viên mật vụ Mỹ Malcolm Wiley nói.

Cảnh sát đã khám nhà Brek và thu được 43 khẩu súng các loại. Các nhân viên an ninh đang xem xét số vũ khí này và chưa xác định được khẩu nào là bất hợp pháp. John Brek, bố của Brek, nói rằng con trai ông có nhiều súng vì là người say mê săn bắn.

Brek làm việc cho công ty an ninh Floral Park có hợp đồng với cơ quan quản lý cảng của Mỹ. Ông ta đang bị buộc tội danh đe dọa mang tính khủng bố nhằm vào tổng thống và đối mặt với án tù 5 năm. Mức phí bảo lãnh tại ngoại cho Brek là 100.000 USD.