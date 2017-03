Nhật chính thức công bố số liệu thiệt hại

Ông Fumihira Nishizaki, Giám đốc phụ trách phân tích vĩ mô thuộc Văn phòng Chính phủ, đã công bố như trên ngày 23-3. Dự báo GDP của Nhật sẽ giảm 0,5%. Đây là đánh giá chính thức đầu tiên từ chính phủ Nhật.

Con số thiệt hại tương đương 6% GDP của Nhật, cao hơn thiệt hại do trận động đất ở Kobe năm 1995 (6.430 người chết) và được xem như thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai gây ra trong lịch sử nhân loại. Thiệt hại nêu trên chỉ liên quan đến đường sá, nhà ở, hãng xưởng và cơ sở hạ tầng khác chứ không bao gồm thiệt hại do cúp điện và tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Tìm kiếm và mong đợi người thân mất tích trở về. Ảnh: AFP

Ông Fumihira Nishizaki dự báo thiệt hại do cúp điện sẽ rất lớn. Báo cáo trước Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Masaaki Shirakawa đã từng đánh giá động đất và sóng thần sẽ đưa kinh tế và sản xuất Nhật vào giai đoạn nghiêm trọng. Chính phủ Nhật sẽ dựa vào số liệu thiệt hại để hoạch định ngân sách cho công cuộc tái thiết.

Hôm 21-3, Ngân hàng Thế giới sử dụng tài liệu riêng đã đánh giá thiệt hại ở Nhật 122-235 tỉ USD, tương đương 2,5%-4% GDP của Nhật. Ngân hàng Thế giới dự báo thời gian tái thiết sẽ kéo dài hơn lúc động đất ở Kobe vì hệ thống sản xuất bị rối loạn, đặc biệt trong các ngành công nghiệp xe máy và điện tử.

HOÀNG DUY (Theo Reuters, AFP)