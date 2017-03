Nhật hỗ trợ ASEAN về an ninh hàng hải

Ngày 10-3 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Mỹ cho phép bán thêm hai tàu khu trục cho lãnh thổ Đài Loan với giá 190 triệu USD. Bộ Ngoại giao khẳng định phi vụ này không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực. Reuters nhận định thông báo trên được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở biển Đông, Trung Quốc đã triển khai tên lửa và binh sĩ trên một số đảo nhân tạo. Trong khi đó, báo NZ Herald (New Zealand) đưa tin nói chuyện tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu ở Singapore hôm 9-3, Ngoại trưởng New Zealand Murray McCully nhận xét căng thẳng gia tăng ở biển Đông phần lớn do hoạt động bồi đắp xây đảo nhân tạo và triển khai các phương tiện quân sự trong khu vực tranh chấp. Ngoại trưởng Murray McCully nói New Zealand không liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông nhưng có lợi ích với cách quản lý khủng hoảng ở đó. Ông cảnh báo về nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm ở biển Đông. Ông cho rằng Trung Quốc không thể để tình hình tồi tệ hơn hoặc quay lưng với nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp bởi vì khu vực ổn định là yếu tố quan trọng để Trung Quốc tăng trưởng kinh tế. 110 tỉ USD là vốn đầu tư Nhật dự kiến hợp tác với Ngân hàng Phát triển châu Á để cung cấp cho các nước Đông Nam Á đến năm 2020, tức tăng 30% so với hiện nay. _________________________________ Nhật cam kết nỗ lực xây dựng một trật tự dựa trên các giá trị phổ quát ở Đông Á. (Sách trắng về viện trợ phát triển chính thức của Nhật)