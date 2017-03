Nhật muốn bán vũ khí cũng không dễ

Mỹ sẽ không chấp nhận các hạn chế về tự do hàng hải và tự do bay qua hay các hạn chế khác trong sử dụng đường biển. Theo báo The Philippine Star ngày 4-10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã phát biểu như trên với bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN bên lề kỳ họp thứ 70 của Đại hội đồng LHQ ở New York vào cuối tuần trước. __________________________________ Mỹ sắp thảo luận chi tiết với Trung Quốc về các biện pháp Trung Quốc đang và sẽ thực hiện để bảo đảm không có bất kỳ hành động quân sự hóa nào trên các đảo đã cải tạo ở biển Đông. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ DANIEL RUSSEL