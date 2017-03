Nhật muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với ASEAN

Hội nghị kéo dài trong hai ngày nhằm đánh giá tình hình an ninh trong khu vực và thảo luận các biện pháp nâng cao hợp tác quốc phòng ASEAN và Nhật trong những năm tới.

Hãng tin CNA (Singapore) đưa tin phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Akinori Eto nhận định khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh quốc phòng bao gồm các tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông. Trong bối cảnh đó, ông nhấn mạnh Nhật muốn củng cố hợp tác an ninh, quốc phòng với các nước ASEAN nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh trong khu vực.

TTXVN cho biết phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc phòng Việt Nam, nhấn mạnh đến tình hình an ninh khu vực, những nguy cơ và thách thức và chỉ ra những phương hướng hợp tác ASEAN-Nhật để cùng nhau đối phó với các thách thức an ninh hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ mong muốn các nước ASEAN và Nhật cùng nhau tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh biển, an ninh hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng các nước cần phải có cách hiểu và áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) giống nhau và có cách ứng xử chuẩn mực với luật pháp quốc tế, công khai, minh bạch để đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và hòa bình khu vực.

Các nước đều đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng và an ninh của khu vực. Đoàn Brunei, nước chủ tịch ASEAN năm 2013, bày tỏ mong muốn được chia sẻ các kinh nghiệm của Việt Nam trong việc tổ chức các hội nghị về an ninh của ASEAN.

Trước đó, tối 12-3, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có buổi tiếp xã giao đại diện các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc cùng với các nước ASEAN duy trì một môi trường hòa bình và ổn định. Nhật cam kết sẽ là quốc gia hợp tác tích cực và có trách nhiệm trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác như Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

THẠCH ANH