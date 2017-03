Nhật - Mỹ cập nhật hướng dẫn hợp tác an ninh

Nhật sẽ tìm cách củng cố mối quan hệ đồng minh an ninh với Mỹ trong các hội đàm giữa quan chức quốc phòng hai nước vào tháng sau. Ông nói Nhật và Mỹ sẽ cập nhật các hướng dẫn hợp tác an ninh giữa hai nước nhằm vạch ra các biện pháp đối phó các mối đe dọa mới nổi trong khu vực bao gồm chủ nghĩa khủng bố và tội phạm mạng máy tính. Các hướng dẫn hợp tác an ninh hiện tại chủ yếu đề cập đến phối hợp của quân đội hai bên nhằm ứng phó với các tình huống khẩn ở các khu vực xung quanh Nhật nhưng không chỉ ra tình huống khẩn cấp cụ thể. Bộ trưởng Satoshi Morimoto nói các hướng dẫn này được sửa đổi cách đây 15 năm do vậy không dự báo được nhiều mối rủi ro an ninh hiện nay.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Akihisa Nagashima đã lên đường sang Mỹ để thảo luận với người đồng cấp Mỹ Ashton Carter về các vấn đề hợp tác an ninh giữa hai nước.

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi kêu gọi Nhật và Mỹ không làm tổn hại đến lợi ích của bên thứ ba trong khu vực cũng như tôn trọng các mối quan ngại an ninh của các nước trong khu vực.

THẠCH ANH