Nhật ưu tiên cho tái thiết

Toàn văn chính sách mới đăng trên báo Yomiuri Shimbun (Nhật) ngày 15-9 gồm các nội dung chủ yếu như sau:

Tái thiết sau thảm họa

Chính phủ sẽ ban hành một số biện pháp tái thiết cụ thể cho một số khu vực đặc biệt. Chính phủ sẽ điều chỉnh ngân sách tái thiết theo nguyên tắc nguồn tài chính cho tái thiết sẽ không trở thành gánh nặng cho thế hệ mai sau. Trước mắt chính phủ sẽ giảm chi tiêu, bán tài sản quốc gia và có thể tăng thuế trong một thời gian.

Chính phủ sẽ bằng mọi giá kết thúc quá trình rò rỉ phóng xạ và khép lại tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 với sự trợ giúp của các chuyên gia hạt nhân quốc tế. Sẽ có thêm nhiều chính sách bồi thường cho người bị ảnh hưởng. Chính phủ sẽ nghiêm túc xác định nguyên nhân tai nạn để có biện pháp ngăn chặn trong tương lai.

Cầu siêu cho các nạn nhân thảm họa tại đền Kongo ở tỉnh Iwate ngày 11-9. Ảnh: AP

Xây dựng lại kinh tế

Kinh tế Nhật đứng trước rủi ro giảm uy tín lớn do thảm họa động đất và sóng thần, đồng yen tăng giá nhanh, tình hình mất cân đối cung cầu về điện (do tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima) và thị trường tài chính toàn cầu mất ổn định.

Các biện pháp nêu ra gồm:

- Xây dựng lại chính sách năng lượng, ổn định cân bằng cung cầu.

- Vẫn duy trì sản xuất năng lượng hạt nhân với quy chuẩn an toàn nghiêm ngặt hơn nhưng sẽ nỗ lực giảm phụ thuộc.

- Đề ra các chính sách hợp lý để đối phó với đồng yen tăng giá và tình hình công nghiệp sụt giảm…

Ba biện pháp thúc đẩy tăng trưởng gồm cắt giảm chi tiêu, tăng nguồn thu bằng cách tạo thêm sức sống cho kinh tế và cuộc sống người dân, cải cách nguồn thu.

Các chính sách an ninh và đối ngoại

Quan hệ Nhật-Mỹ vẫn sẽ là nền tảng của các chính sách an ninh ngoại giao và an ninh quốc gia. Nhật sẽ tiếp tục củng cố quan hệ đồng minh với Mỹ, đặc biệt chú trọng về an ninh và kinh tế. Trước mắt vẫn duy trì căn cứ không quân Futenma của Mỹ ở Okinawa nhưng để ngỏ khả năng chuyển sang nơi khác.

Châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục là trung tâm của phát triển toàn cầu.

Nhật sẽ củng cố quan hệ đối tác chiến lược đôi bên cùng có lợi với Trung Quốc và tăng cường hợp tác đặc biệt với Trung Quốc đồng thời cũng sẽ hành động để Trung Quốc minh bạch hơn.

Với Nga, Nhật sẽ có bước đi thích hợp để xây dựng quan hệ đối tác ở châu Á-Thái Bình Dương nhưng vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết tranh chấp vùng lãnh thổ phía Bắc. Nhật cũng sẽ tăng cường quan hệ với Hàn Quốc và nỗ lực bình thường hóa quan hệ ngoại giao với CHDCND Triều Tiên.

Báo Mainichi (Nhật) ngày 14-9: Bài phát biểu của thủ tướng không đề cập rõ các biện pháp ngăn chặn thảm họa tương lai, quan điểm xây dựng nước Nhật, không nêu ra được các chính sách đối nội và đối ngoại cụ thể. Báo Yomiuri Shimbun (Nhật) ngày 15-9: Thủ tướng Yoshihiko Noda không nêu ra được biện pháp khôi phục niềm tin cho người dân và mang lại sức sống mới cho nước Nhật trong tương lai.

THIÊN ÂN