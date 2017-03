Nhật với sáng kiến ‘Tầm nhìn Vientiane’

Báo The Yomiuri Shimbun (Nhật) nhận định sáng kiến “Tầm nhìn Vientiane” của Nhật nhằm mục đích gián tiếp kiềm chế Trung Quốc. Trong khi đó, tạp chí The Diplomat đánh giá sáng kiến này đã đưa ra một giải pháp tiếp cận toàn cục với khối ASEAN. Giải pháp này khác với cách tiếp cận hẹp vốn chỉ tập trung vào an ninh hàng hải, rất dễ bị quy chụp là nhắm đến Trung Quốc hay biển Đông. __________________________________ Bảo vệ nguyên tắc tự do hàng hải ở biển Đông là điều cần thiết để Nhật nỗ lực bảo đảm an toàn các tuyến hàng hải. Nhằm tránh tác động đến hoạt động của quân đội Trung Quốc trên biển Hoa Đông, Nhật đã tiến hành nỗ lực trên bằng cách hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN. Báo THE YOMIURI SHIMBUN