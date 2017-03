Nhật-Ấn nâng tầm quan hệ

Trang web của Bộ Ngoại giao Ấn Độ đưa tin ngày 1-9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Tokyo trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật năm ngày kể từ ngày 30-8.

Trong tuyên bố chung công bố sau hội đàm, hai bên nhất trí nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược và toàn cầu đặc biệt vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở châu Á và toàn thế giới.

Hai bên khẳng định cam kết chung với an ninh biển, quyền tự do hàng hải và bay qua, an toàn hàng không dân dụng, giao thương không bị cản trở và giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế.

Hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán về thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự.

Về kinh tế, Nhật và Ấn Độ đã nhất trí nâng mức đầu tư trực tiếp của Nhật dành cho Ấn Độ lên 33,6 tỉ USD trong năm năm tới và sớm hoàn tất nghiên cứu tính khả thi của đường sắt cao tốc tuyến Ahmedabad-Mumbai ở Ấn Độ.

Về an ninh, hai bên nhất trí nâng cơ chế đối thoại cấp thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng hiện nay lên cấp bộ trưởng, chính quy hóa các cuộc tập trận hải quân song phương và hoan nghênh tiến triển trong đàm phán về xuất khẩu thủy phi cơ US-2 của Nhật sang Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tham gia nghi lễ trà đạo trước hội đàm ở Tokyo ngày 1-9. Ảnh: AP

Kênh truyền hình CNN-IBN (Ấn Độ) đưa tin phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh và quốc phòng, trong đó có an ninh hàng hải.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết trong chính sách ngoại giao, Ấn Độ dành ưu tiên đặc biệt cho Nhật bởi Nhật sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong phát triển của Ấn Độ và quan hệ Ấn-Nhật tốt đẹp sẽ có lợi cho toàn thế giới.

Phát biểu tại buổi trưa cùng ngày với các doanh nghiệp Nhật tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật, Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu và phát triển, trong đó có phát triển năng lượng sạch.

Ông cho biết Ấn Độ sẽ thành lập một nhóm chuyên trách trực thuộc văn phòng thủ tướng để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Nhật tại Ấn Độ.

Ám chỉ đến Trung Quốc, ông nói hiện nay vẫn có một số nước duy trì tư tưởng của thế kỷ 18 thể hiện qua các hành vi xâm phạm biên giới và tiến vào vùng biển của nước khác. Ông nhận định cách hành xử này không giúp cho nhân loại phát triển trong thế kỷ 21.

Cùng ngày, Thủ tướng Narendra Modi đã gặp các bộ trưởng Nhật. Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Toshimitsu Motegi, ông kêu gọi Nhật tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực như mạng lưới đường sắt cao tốc.

LÊ LINH