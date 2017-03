Nhật-Hàn đã gạt bỏ bất đồng

Hàn Quốc và Nhật nhất trí tăng cường đối thoại để sớm giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị cưỡng bức làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật hoàng trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã nhất trí như trên trong hội đàm cấp cao Hàn-Nhật tại dinh tổng thống ngày 2-11 ở thủ đô Seoul.

Hãng tin Yonhap đưa tin hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện riêng trong 100 phút, sau đó mới đến hội nghị mở rộng.

AFP nhận định thái độ bà Park Geun-hye tươi cười bắt tay ông Shinzo Abe đã cho thấy rõ ràng hai nước có tiến triển trong quan hệ so với thái độ lạnh lùng của những lần tiếp xúc đa phương trước đó.

Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước gần bốn năm nay.

Từ khi cầm quyền năm 2013, Tổng thống Park Geun-hye luôn từ chối gặp thượng đỉnh với Nhật. Bà xem vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị cưỡng bức là trở ngại lớn nhất trong quá trình cải thiện quan hệ Hàn-Nhật.

Tổng thống Park Geun-hye và Thủ tướng Shinzo Abe hội đàm song phương ngày 2-11. Ảnh: YONHAP

Mới đây, hai bên đã gặp nhau trong khuôn khổ hội nghị lần thứ chín thảo luận về vấn đề này nhưng kết quả chưa tiến triển.

Hàn Quốc nhiều lần yêu cầu Nhật xin lỗi và bồi thường cho các phụ nữ Hàn Quốc nạn nhân. Nhật khăng khăng không chịu với lý do các nạn nhân Hàn Quốc này do dân sự tuyển và chính phủ Nhật không liên can trực tiếp.

Hiện văn phòng tổng thống Hàn Quốc chưa công bố lịch trình cụ thể của các cuộc tiếp xúc tiếp theo giữa hai bên về vấn đề nêu trên.

Hàn Quốc và Nhật cũng nhất trí tiếp tục hợp tác về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và hợp tác để Hàn Quốc gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ đứng đầu.

Hai nhà lãnh đạo quyết định thành lập một cơ quan tư vấn cấp cao để thảo luận các vấn đề kinh tế và thực hiện các thỏa thuận đã ký kết, giúp đỡ doanh nghiệp hai nước tham gia thị trường nước thứ ba và trao đổi thanh niên hai nước.

Trong khi đó, tối 1-11, Thủ tướng Shinzo Abe đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại thủ đô Seoul bên lề hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn-Trung-Nhật.

Hai bên nhất trí nối lại đàm phán cấp cao về thăm dò tài nguyên thiên nhiên ở biển Hoa Đông vốn đã ngưng trệ từ năm 2012 đồng thời nối lại đàm phán kinh tế ở cấp cao vào năm tới sau sáu năm gián đoạn.

Theo Reuters, hai bên cũng nhất trí sẽ thiết lập cơ chế liên lạc trên biển và trên không nhằm tránh xung đột đồng thời khởi động lại các cuộc viếng thăm giữa các bộ trưởng ngoại giao hai nước.

Thủ tướng Shinzo Abe nói ông tin tưởng vào nguyên tắc xây dựng quan hệ chiến lược hai bên cùng có lợi.

Nhật và Trung Quốc đang tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Hai bên cũng bất đồng về lịch sử trong Chiến tranh thế giới thứ hai.