Nhiễm virus Zika qua đường tình dục

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn cầu về dịch virus Zika hôm 1-2. Đây là lần thứ tư WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh trên toàn thế giới. Ba lần trước như sau: - Ngày 11-6-2009: WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch cúm gia cầm H1N1 ở châu Á sau khi virus lây nhiễm dễ dàng từ người sang người và từ nước này sang nước khác. Tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ vào tháng 8-2010. - Ngày 5-5-2014: WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu sau khi bệnh bại liệt lan tràn ở Afghanistan, Iraq và Guinea Xích đạo. Virus lây nhiễm từ người sang người, tấn công hệ thần kinh và có thể gây bại liệt chỉ trong vài giờ. Chủ yếu bệnh nhân là trẻ dưới năm tuổi. - Ngày 8-8-2014: WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola. Đợt dịch này nghiêm trọng nhất từ khi Ebola được nhận dạng ở Trung Phi năm 1976. Trong 29.000 ca nhiễm có 11.300 ca tử vong. 99% xuất hiện ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. ___________________________________ 7 ca có triệu chứng nhiễm virus Zika ở Hàn Quốc đều cho kết quả âm tính theo thông báo ngày 3-2 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hàn Quốc. Hàn Quốc quyết định đưa virus Zika vào danh sách bệnh nhiễm quốc gia từ ngày 29-1. _____________________________________ Cách duy nhất để ngăn chặn virus Zika là kiểm soát muỗi trung gian truyền bệnh hoặc cách ly hoàn toàn chúng với con người kèm theo các biện pháp giảm đói nghèo. Ông WALTER COTTE, Giám đốc châu Mỹ của Liên hiệp Các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế