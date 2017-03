Nhiếp ảnh gia gốc Việt đạt giải 'Thiên tài' của Mỹ

Nhiếp ảnh gia gốc Việt An My Lê. Ảnh: Macfound.org

Bà An My Lê, 52 tuổi, hiện sống ở thành phố Hudson, bang New York, là một trong 23 người thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, nghệ thuật, hội họa, giáo dục, y tế... được Viện nghiên cứu MacAuthur Mỹ trao giải "Thiên tài" năm 2012. Mỗi người đạt giải sẽ nhận được khoản tiền 500.000 USD trong vòng 5 năm để hỗ trợ cho công việc sáng tạo của mình.

Các tác phẩm của An My Lê được công nhận và đánh giá cao bởi "phương pháp tiếp cận đề tài chiến tranh và phong cảnh từ góc độ mới, tạo ra những bức ảnh xóa mờ những ranh giới giữa thực tế và hư cấu, mang nhiều lớp nghĩa sâu sắc", trang chủ của tổ chức MacAuthur viết.

"Những cá nhân đạt giải đều là những người có sức sáng tạo phi thường", ông Robert Gallucci, chủ tịch viện MacAuthur phát biểu. "Giải thưởng của MacAuthur không chỉ là sự công nhận cho những thành tựu ấn tượng trong quá khứ của họ mà sẽ có thể hỗ trợ để họ phát triển được tài năng trong tương lai".

Bà An My Lê sinh ra tại Sài Gòn năm 1960 và sang Mỹ năm 1975. Bà tốt nghiệp đại học Standford năm 1985 và lấy bằng thạc sĩ nghệ thuật của đại học Yale năm 1993. Từ năm 1994 đến 1998 trở về Việt Nam nhiều lần để ghi lại những hình ảnh của quê hương mình trong thời bình. Kể từ đó, bà đã khám phá ra nhiều góc cạnh khác nhau của những cuộc chiến trong lịch sử nửa thế kỷ qua của nước Mỹ, trong đó có cuộc chiến tại Việt Nam và cuộc chiến Iraq.

Chia sẻ về lý do chụp ảnh chiến tranh của mình, bà Lê nói những ký ức tuổi thơ thời chiến tranh ở Việt Nam vẫn luôn ở trong ký ức. Vì vậy bà quyết định dùng chiếc máy ảnh và chính những cảm nhận của bản thân mình để khai thác đề tài khó khăn này.

"Tôi hy vọng công việc sẽ vượt ra khỏi những trải nghiệm của cá nhân tôi, nhưng chắc chắn sẽ mang màu sắc của những trải nghiệm đó", bà Lê nói.

Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là bộ ảnh "Small Wars" chụp tại khu rừng ở Virginia và "29 Palms", miêu tả sự tập luyện của lính Mỹ trước khi được triển khai tại Iraq.

Bức ảnh "29 Palms: Night Operations III", (chiến đấu trong đêm), một trong những tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng của bà. Ảnh: An My Lê

An My Lê từng có một số triển lãm cá nhân tại trung tâm triển lãm nghệ thuật Henry, Seattle năm 2007, Bảo tàng Nhiếp ảnh đương đại, Chicago (2006) và Trung tâm nghệ thuật đương đại New York năm 2002 v.v...

Gần đây, bà đang thực hiện dự án Events Ashore, bao gồm những bức ảnh được chụp từ nhiều bờ biển và đại dương trên khắp thế giới (Tây Phi, Nhật Bản, Việt Nam, Kuwait, Nam Cực), để ghi lại những hình ảnh hoạt động tuần tra, huấn luyện và viện trợ nhân đạo của Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ, góp một góc nhìn khác cho hình ảnh thường thấy về quân sự và chiến tranh.

Theo Vũ Hà (VNE)