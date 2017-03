Nhiệt độ trong lò phản ứng chưa giảm

Trung Quốc dừng phê chuẩn nhà máy điện hạt nhân mới Ngày 16-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã công bố bốn biện pháp liên quan đến tình hình an toàn nhà máy điện hạt nhân. Bốn biện pháp gồm: - Tổ chức kiểm tra an toàn toàn diện các thiết bị, hệ thống hạt nhân, tăng cường quản lý an toàn đối với thiết bị hạt nhân đang vận hành. - Thẩm tra toàn diện các nhà máy điện hạt nhân đang xây dựng, thắt chặt trình tự thẩm tra, phê chuẩn các dự án nhà máy điện hạt nhân mới trình lên. - Thẩm tra chặt quy hoạch an toàn hạt nhân, điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch phát triển nhà máy điện hạt nhân trung và dài hạn. - Tạm dừng phê chuẩn các dự án nhà máy điện hạt nhân, kể cả các dự án đã triển khai giai đoạn đầu. Trung Quốc có sáu nhà máy điện hạt nhân đang vận hành, 12 nhà máy đang xây dựng và 25 nhà máy đang chuẩn bị xây dựng. HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã)