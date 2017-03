Nhiều hãng bay né không phận Sinai sau vụ rơi máy bay Nga

“Chúng tôi đưa ra quyết định né tránh khu vực trên vì tình hình và nguyên nhân của vụ rơi máy bay Nga vẫn chưa được rõ ràng”, hãng tin CBC dẫn lời phát ngôn viên của hãng hàng không Lufthansa nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tránh bay qua không phận Sinai cho tới khi xác định rõ nguyên nhân rơi máy bay”.



Máy bay Nga tan tành sau khi rơi. Ảnh: telegraph

Bà cho biết mỗi ngày hãng Lufthansa có gần 10 chuyến bay bay qua khu vực này.

Phát ngôn viên của hãng hàng không cũng đã xác nhận Air France đã thiết lập các biện pháp phòng ngừa, tránh bay qua không phận bán đảo Sinai.

Trước đó, máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia (thương hiệu Metrojet) rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập vào ngày 31-10, khiến tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng.

Chiếc Airbus A321 cất cánh từ TP Sharm el-Sheikh (Sinai) lúc 5 giờ 51 (giờ địa phương) ngày 31-10, biến mất khỏi màn hình 23 phút sau đó và rơi xuống vùng đồi núi hoang vắng ở miền Trung Sinai.

Sau đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Ai Cập đã lên tiếng nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay Nga, song phía Nga bác bỏ khả năng trên vì cho rằng quân khủng bố IS chưa thể sở hữu được loại vũ khí có khả năng bắn rơi máy bay ở độ cao như thế.

Văn phòng điều hành hàng không Nga cho biết vẫn còn quá sớm để kết luận máy bay rơi là do lỗi kỹ thuật, do lỗi của thành viên phi hành đoàn hay do hành động khủng bố.