Nhóm hacker Anonymous tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ vì cáo buộc chống lưng cho IS. Ảnh: AFP

Theo Hurriyet Daily News (Thổ Nhĩ Kỳ), nhóm hacker Anonymous còn dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công khác nếu Ankara tiếp tục bị cáo buộc hỗ trợ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

“Thổ Nhĩ Kỳ đang ủng hộ IS bằng cách mua dầu của chúng và điều trị cho các chiến binh IS. Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc ông Erdoğan, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục hỗ trợ IS nữa” - Anonymous viết.

Tố cáo việc Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp tài chính và hỗ trợ hậu cần cho IS, nhóm Anonymous đe dọa: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công mạng Internet, hệ thống tên miền gốc, các ngân hàng và đánh sập các trang web chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau hệ thống tên miền, chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công các sân bay, căn cứ quân sự và các kết nối riêng. Chúng tôi sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng ngân hàng quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Các vụ tấn công của nhóm Anonymous xảy ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có cáo buộc tương tự với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Putin nói cả gia đình Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan có dính líu tới hoạt động mua bán dầu mỏ trái phép với IS.