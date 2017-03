Những điểm nóng ‘bão táp khủng bố’ giữa Paris

Một vụ đánh bom cũng đã diễn ra ở gần sân vận động quốc gia Pháp Stade de France phía Bắc TP - nơi Tổng thống Pháp François Hollande đang dự khán trận cầu giữa tuyển quốc gia Pháp và Đức vào thời điểm sự việc xảy ra.

Nhà hát Bataclan: Nhà hát này nằm trên đại lộ Voltair, một khu phố sầm uất giao giữa quận 10, 11 và quận 3 của Paris. Là một trong những địa điểm âm nhạc nổi tiếng nhất Paris, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố, Nhà hát Bataclan đang là nơi trình diễn của ban nhạc Rock gốc California (Mỹ) Eagles of Death Metal. Theo The Guardian, ban nhạc vẫn an toàn, tuy nhiên “số phận” chuyến lưu diễn của họ vẫn còn là một dấu hỏi.

Bataclan là địa điểm chứa phần lớn những nạn nhân thiệt mạng trong đêm thứ Sáu ngày 13 đẫm máu của nước Pháp với hơn 100 người thiệt mạng. Đa số đều là các nạn nhân trẻ tuổi đến nghe nhạc. Theo lãnh đạo lực lượng cảnh sát Paris, các tay súng đã dùng súng máy tấn công các quầy cà phê bên ngoài nhà hát đầu tiên. Sau đó chúng mới tiến vào bên trong nhà hát và xả súng vào những khán giả đang hoảng loạn.

Khi lực lượng cảnh sát bao vây rồi đột kích, ba trong số bốn trên khủng bố đã đánh bom tự sát, tự kích nổ áo bom mang trên người và làm thiệt mạng nhiều con tin.





Bản đồ bảy địa điểm bị khủng bố tấn công trong đêm thứ Sáu ngày 13 kinh hoàng tại Paris. (Ảnh: THE GUARDIAN)

Sân vận động Stade de France: Đã có hai cuộc tấn công liều chết và một vụ đánh bom được thực hiện ở gần sân vận động quốc gia của nước Pháp. Theo tổ chức Liên minh Cảnh sát Quốc gia - quản lý an ninh khu vực bao quanh sân vận động, những cuộc tấn công xảy ra ở gần hai cổng của sân vận động Stade de France và một ở nhà hàng McDonald gần đó. Ít nhất có ba người tử vong trong các đợt tấn công. Những khán giả trận cầu giao hữu quốc tế giữa Đức và Pháp đã được sơ tán khỏi sân vận động với sức chứa gần 80.000 người. Theo ghi nhận của tờ The Guardian, nhiều người vừa được di tản vừa hát vang quốc ca Pháp bài Marseillaise.

Quán cà phê La Belle Equipe: Những phần tử khủng bố đã xả súng giết hại khoảng 18 người tại một quán cà phê vỉa hè nằm trên đường Rue de Charonne.

Quán cà phê Le Carillon và nhà hàng Le Petit Cambodge: Cả hai địa điểm này đều bị các phần tử khủng bố tấn công bằng súng máy, làm khoảng 14 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng. Hai quán này nằm ở khu vực giao nhau giữa đường Rue Bichat và Rue Alibert. Theo lời thuật lại của các nhân chứng, ban đầu họ đã lầm tưởng tiếng súng nổ là tiếng pháo hoa. Mãi một lúc sau khi nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc, những thường dân trong khu vực mới bắt đầu tìm cách tháo chạy cứu thân.