Những phụ nữ làm chấn động thế giới năm 2013

Dưới đây là những người phụ nữ tài giỏi và các thành tựu của họ:

Malala - Lĩnh vực Giáo dục



Tất cả những gì Malala Yousafzai muốn là được đi học và bất chấp những đe dọa ngày càng tăng của Taliban, Malala vẫn tới trường ở Pakistan. Cô gái nhỏ từ chối bỏ trường nên bị Taliban bắn vào đầu. Hai năm sau, Malala trở thành biểu tượng của sự kháng cự công khai và trao quyền cho phụ nữ. Vào ngày 12/7 - ngày sinh nhật lần thứ 16 của Malala - thiếu nữ bé nhỏ này đã có bài phát biểu hùng hồn tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi được tiếp cận với giáo dục.



Angela Merkel - Lĩnh vực Chính trị



Lãnh đạo đảng CDU tiếp tục giữ chức Thủ tướng Đức nhiệm kỳ 3 vào ngày 22/9. Bà đã chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo được yêu mến với tỷ lệ ủng hộ luôn ở mức cao cũng như đã quản lý đất nước giỏi, đưa tỷ lệ thất nghiệp của Đức xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm. Sau khi hoàn tất nhiệm kỳ Thủ tướng lần thứ 3, bà Merkel sẽ trở thành nữ lãnh đạo chính phủ lâu nhất trong lịch sử.

Karen Nyberg - Lĩnh vực Khoa học



Ngày 16/6/1963, nhà du hành vũ trụ người Liên Xô Valentina Tereshkova đã đi vào lịch sử với tư cách người phụ nữ đầu tiên đi vào không gian. 50 năm sau, vào thời điểm kỷ niệm khoảnh khắc này, công trình sư chịu trách nhiệm về máy móc của chuyến bay của NASA là Karen Nyberg bắt đầu thời gian làm việc 167 ngày tại Trạm vũ trụ quốc tế.



Marin Alsop - Lĩnh vực nghệ thuật



Đứng trên bục cao, một cái gõ nhẹ từ chiếc gậy chỉ huy của Alsop đã bắt đầu lễ hội thường niên lớn nhất tại lễ hội âm nhạc cổ điển - The Last Night of the Proms. Khi Marin Alsop bước lên sân khấu Royal Albert Hall ở London hôm 7/9, nữ nhạc trưởng người Mỹ đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử 118 năm của Last Night of the Proms chủ trì sự kiện lẫy lừng này.



Alice Munro - Lĩnh vực văn học



Được ca ngợi là "bậc thầy của những câu chuyện ngắn hiện đại", nhà văn Alice Munro người Canada đã giành giải Nobel văn học năm 2013. Giải thưởng danh giá dành cho Munro đã giúp bà trở thành người phụ nữ thứ 13 trong lịch sử



Andrea Ahrendts - Lĩnh vực kinh doanh



Andrea Ahrendts đã trở thành tiêu đề của hàng loạt báo hồi tháng 10 khi có tin bà từ chức giám đốc điều hành của Burberry để gia nhập Apple với tư cách là tân phó chủ tịch phụ trách bán lẻ và các cửa hàng trên mạng. Trong thời gian nắm giữ vị trí CEO, Andrea đã vạch kế hoạch tân trang nhãn hàng một cách toàn diện cùng với cách mạng hóa hoạt động bán lẻ của nhãn hàng xa xỉ này thông qua một cương lĩnh cải tổ.

Yoani Sanchez - Lĩnh vực pháp luật



Blogger Yoani Sanchez nổi tiếng toàn cầu thông qua trang blog nổi tiếng "Thế hệ Y", nơi cô tiết lộ sự thật về cuộc sống tại Cuba thời nay. Blog này đã được phát tán khắp thế giới qua 20 thứ tiếng. Sau khi giới hạn đi lại đối với người Cuba được dỡ bỏ vào đầu năm nay, Sanchez đã có hành trình 80 ngày khắp 10 nước.

