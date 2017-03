Những tranh cãi về chiếc chuyên cơ của Tổng thống Pháp

Thứ nhất, việc bán 2 chiếc máy bay Airbus A319 chỉ bằng 1/10 chiếc chuyên cơ được cải tiến từ chiếc Airbus A330-200. Nếu bán, 2 chiếc máy bay này chỉ có giá 26 triệu USD, trong khi chiếc chuyên cơ đang chạy thử có giá khoảng 235 triệu USD.

Nhưng theo phát ngôn viên chính phủ Luc Chatel, việc này chẳng có gì là xa xỉ và phô trương bởi nhà lãnh đạo của nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới cần phải có một chiếc chuyên cơ tương xứng. Giới chuyên môn cho biết, tuy chiếc chuyên cơ Airbus A330-200 sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10, nhưng nội thất cũng như sự hiện đại cũng ngang tầm với chiếc chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Với hệ thống lọc không khí hiện đại, Tổng thống Nicolas Sarkozy có thể hút cigar, nhưng yêu cầu lắp bồn tắm trên chiếc chuyên cơ mới sẽ không được tiến hành bởi khi máy bay đi vào vùng nhiễu loạn, nước trong bồn có thể tràn ra ngoài, thấm qua sàn, gây sự cố chập điện. Ngoài ra, việc đặt một bồn tắm trên máy bay là quá nặng.

Vợ chồng Tổng thống Nicolas Sarkozy

Tuy nhiên, trên chuyên cơ vẫn bố trí một phòng ngủ và một phòng tắm, một phòng họp 12 ghế và 60 ghế hạng thương gia. Trên chiếc chuyên cơ mới, người ta còn trang bị hệ thống liên lạc mật mã tối tân, hệ thống phòng thủ tên lửa. Thân máy bay được gia cố với một hệ thống tên lửa ngụy trang. Ngoài ra, chiếc chuyên cơ này có sải cánh dài hơn 0,61m so với chiếc Air Force One của Tổng thống Barack Obama.

Thứ hai, xuất phát từ yêu cầu. Tổng thống Nicolas Sarkozy từng nhiều lần so sánh chiếc máy bay đang sử dụng với chiếc chuyên cơ Air Force One làm từ mẫu chiếc Boeing 747-200B của Tổng thống Barack Obama. Giới truyền thông cho biết, chiếc chuyên cơ dành cho Tổng thống Nicolas Sarkozy vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Bordeaux.

Được biết, một đội máy bay nhỏ hơn cũng sẽ được dùng để thay thế những chiếc Falcon 50 và 900 mà các quan chức Chính phủ Pháp đang sử dụng. Tuy cải tiến từ chiếc Airbus A330-200, nhưng chiếc chuyên cơ của Tổng thống Pháp sẽ được gọi với biệt danh "Air Sarko One" hoặc "Air Carla One" bởi một chiếc Falcon 7X (chuyên dùng hiện nay của ông Nicolas Sarkozy) đã sử dụng tên gọi này. Nhưng có tin cho rằng, bên cạnh chiếc Air Sarko One, ông Nicolas Sarkozy còn cho đặt một chiếc tương tự mang tên Air Carla One.

Thứ ba, phe đối lập cho rằng, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã sử dụng một khoản tiền lớn để tậu chuyên cơ trong khi nhiều nguyên thủ châu Âu và lãnh đạo thế giới phải cắt giảm chi tiêu. Cách đây không lâu (đầu tháng 7), 2 Bộ trưởng Alain Joyandet và Christian Blanc đã phải từ chức vì lối sống xa hoa. Ông Alain Joyandet ra đi sau khi bị tố cáo dùng 116.000 euro tiền công quỹ để thuê máy bay riêng đi dự hội nghị ở Caribbean. Còn ông Christian Blanc mất chức vì dùng 12.000 euro tiền công quỹ để mua cigar Cuba làm của riêng. Trong khi yêu cầu các bộ trưởng thắt lưng buộc bụng, nhưng Tổng thống Nicolas Sarkozy lại muốn có một chuyên cơ hiện đại.

Trước đó, có tin nói rằng, vợ chồng Tổng thống tiêu gần 1 triệu USD cho bữa tiệc ngoài trời tại điện Elysee và gần 1.000 USD/ngày cho những bông hoa. Được biết, Thủ tướng Anh David Cameron đã quyết định đi lại trên những chuyến bay thương mại sau khi huỷ kế hoạch mua 2 chuyên cơ được duyệt từ thời 2 cựu Thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown.

Thứ tư, những tin đồn khác. Trong khi những bức ảnh cho thấy Đệ nhất phu nhân Carla Bruni dường như đang hướng tới phong cách như cố Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy thì ông Nicolas Sarkozy lại vướng vào những cáo buộc xung quanh vụ "Woerth-Bettencourt". Ngày 20/7, cảnh sát đã thẩm vấn bà Florence Woerth, vợ Bộ trưởng Lao động Eric Woerth trong khuôn khổ cuộc điều tra nhằm vào người phụ nữ giàu nhất nước Pháp Liliane Bettencourt.

Bà Liliane Bettencourt, người thừa kế của Tập đoàn mỹ phẩm L'Oreal đang bị cáo buộc trốn thuế và tài trợ bất hợp pháp cho đảng UMP của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Ngoài ra, Đệ nhất phu nhân Carla Bruni cũng bị cáo buộc đã nhận tiền quyên tặng từ một công ty của bà Liliane Bettencourt. Trước đó (15/7), người ta đã bắt 4 người có liên quan đến bê bối tài chính của nữ tỷ phú Liliane Bettencourt.

Giới truyền thông đưa tin, Tổng thống Nicolas Sarkozy từng buộc một lãnh đạo cấp cao phải chờ vì bận "chăm sóc" vợ. Tiết lộ này được bà Carla Bruni thổ lộ với Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama khi thảo luận về đời sống chăn gối tại một cuộc gặp ở Mỹ.

Trung tuần tháng 5, người dân địa phương và khách du lịch không được đến khu nghỉ mát công cộng ở Cap Negre bởi vợ chồng Tổng thống Nicolas Sarkozy đang tắm tại đây. Những bãi tắm và đường ven biển ở Le Lavandou trở thành khu vực cấm và việc đó đã gây làn sóng phản đối quyết liệt tại khu vực này. Vì những chỉ trích kể trên nên hiện chỉ có khoảng 30% số người được hỏi hài lòng với các quyết định của Tổng thống Nicolas Sarkozy - mức thấp nhất kể khi ông nhậm chức (16/5/2007).

Quỳnh Trang - Tuấn Cường tổng hợp (ANTG cuối tháng)