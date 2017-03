Nổ bom bên ngoài lãnh sự quán Mỹ: 3 người chết

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết không công dân Mỹ nào bị thương trong vụ nổ bom, và cũng khẳng định một “thiết bị nổ bom tự tạo gắn trong xe hơi” đã phát nổ ngay bên ngoài lối ra vào của tòa lãnh sự vốn được xây dựng và bảo vệ kiên cố.



Vùng Kurdish của Iraq là một đối tác quan trọng trong liên minh thực hiện chiến dịch “làm suy giảm và tiêu diệt” IS do Mỹ đứng đầu. Vào mùa hè năm ngoái, IS đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ Iraq và đe dọa tiến đến Erbil.



Hiện trường vụ nổ bom (Ảnh: ABC)

Một nhân chứng gần hiện trường nói với Reuters rằng vị này đã nghe tiếng nổ, sau đó là tiếng súng và cột khói đen trên quận Ankawa, vùng Thiên Chúa giáo lân cận với những quán cà phê nổi tiếng với khách du lịch.

Nihad Qoja, thị trưởng của trung tâm thành phố Erbil nói với Reuters “mục tiêu của vụ nổ bom có vẻ chính là tòa lãnh sự”.

Cảnh sát trưởng Ankawa cho biết ba người đã bị giết và 14 người khác bị thương.

Sherzad Farmand nói “IS muốn chứng tỏ sự hiện diện của chúng tại đây”. IS cũng tuyên bố là “tác giả” của hai vụ nổ bom xe hơi ở Baghdad đã giết chết ít nhất 27 người vào thứ Sáu (17 – 4).

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ hoàn toàn tin rằng cuộc tấn công lãnh sự quán ở Erbil này được thực hiện bởi IS. Một quan chức chống khủng bố của Hoa Kỳ nói với Reuters rằng “Chúng ta không có lí do gì để nghi ngờ tuyên bố chịu trách nhiệm của chúng.”

Những cuộc tấn công này là tương đối hiếm ở Kurdistan, nơi cố gắng thoát khỏi những vụ tấn công tàn ác của IS.

Một cuộc tấn công lớn gần đây nhất ở Erbil, cũng do IS tuyên bố gây ra, là vào tháng 11-2014, khi một tên đánh bom xe hơi liều chết đã tự kết liễu đời mình bên ngoài cơ quan của thống đốc làm chết năm người.