Nổ bom ở miền Nam Thái Lan, hai người thiệt mạng

Đây là nơi đang diễn ra giao tranh giữa quân đội với lực lượng phiến quân Hồi giáo gốc Malaysia chống đối chính quyền. Hãng tin Reuters dẫn lời Thượng tá Pramote Prom-in, người phát ngôn của lực lượng an ninh Thái Lan, cho hay vụ nổ đã đánh trúng chiếc xe của lực lượng an ninh đang đi tuần tra như thường lệ ở huyện Sai Buri, tỉnh Pattani.



Quan chức này ước tính quả bom nặng đến 100 kg. Theo một phóng viên có mặt tại hiện trường vụ tấn công, vụ nổ để lại một hố sâu tương đương kích thước một con voi.

Cũng như những sự việc trước đây tại khu vực cực Nam của Thái Lan, không có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Hơn 6.500 người đã thiệt mạng trong làn sóng xung đột bất ổn kể từ năm 2004 tại ba tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat giáp biên giới với Malaysia.



Lực lượng nổi dậy Hồi giáo đã gây ra nhiều vụ tấn công ở miền Nam Thái Lan. Ảnh: LIFE BANGKOK

Các cuộc đàm phán nhằm tiến tới hòa bình giữa chính phủ Thái Lan và các nhóm nổi dậy do Malaysia làm trung gian đã rơi vào bế tắc do mâu thuẫn nội bộ trong lực lượng phiến quân lẫn quân đội Thái Lan cũng như do sự hoài nghi từ cả hai phía.

Phần lớn thành viên của nhóm nổi dậy có tên Mặt trận Cách mạng Quốc gia (BRN) bác bỏ việc đàm phán với chính phủ. Theo ông Pramote, vụ tấn công mới nhất này nhiều khả năng không liên quan đến các cuộc đàm phán đang bế tắc.

“Phiến quân muốn sử dụng bạo lực và mục tiêu của chúng là binh lính và thường dân, giống như những gì đã xảy ra suốt chục năm qua. Chiến lược của chúng chưa hề thay đổi. Vụ tấn công này nhiều khả năng không liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình”.

Đại diện lực lượng an ninh Thái Lan còn cho biết một quả bom thứ hai cũng được gài ven đường cách quả bom đầu tiên khoảng 3 km đã phát nổ nhưng may mắn không gây ra thương vong.