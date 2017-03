Nổ bom tại sân bay Miami

Ngày 28-12, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây rằng khi các nước phương Tây đã cáo buộc vô căn cứ và có chủ ý gây bất hòa trong các nước Hồi giáo khi nói các phần tử Al-Qaeda có mặt ở Iran.

Ngày 27-12, cơ quan an ninh Morocco đã bắt giữ sáu nghi can khủng bố đang chuẩn bị đánh bom xe hơi nhằm sát hại người nước ngoài tại Morocco và phá hoại các địa điểm an ninh ở Morocco và nước ngoài.