Nổ giàn khoan trên vịnh Mexico

Lần thứ hai trong chưa đầy năm tháng lại xảy ra vụ nổ giàn khoan dầu trên vịnh Mexico.

Giàn khoan Vermilion Oil Rig 380 của Công ty dầu khí Mỹ Mariner Energy Inc. cách bờ biển bang Louisiana hơn 150 km đã nổ và phát cháy vào sáng 2-9. May mắn toàn bộ 13 công nhân đều an toàn tính mạng. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm 2,6% khi kết thúc phiên giao dịch ngày 2-9.

Giàn khoan Vermilion Oil Rig 380 cách giàn khoan Deepwater Horrizon của Tập đoàn dầu khí Anh British Petroleum (BP) khoảng 320 km. Giàn khoan này khai thác 13 giếng dầu. Vào thời điểm phát nổ có bảy giếng đang hoạt động.

Người phát ngôn của công ty tuyên bố đây không phải là tai nạn nổ giếng dầu mà chỉ là tai nạn cháy nhiên liệu trong kho chứ không phải cháy từ giếng dầu và chỉ một phần nhỏ giàn khoan bị hư hỏng. Tuy nhiên, các công nhân cho biết có nghe tiếng nổ.

Tàu thuyền tham gia chữa cháy tại giàn khoan Vermilion Oil Rig 380 ngày 2-9. Ảnh: REUTERS

Lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ đã triển khai máy bay trực thăng và canô đến hiện trường và sáu tiếng sau đã kiểm soát được tình hình. Không xảy ra tràn dầu như thông báo ban đầu. Giàn khoan Vermilion Oil Rig 380 ở độ sâu 750 m dưới nước. Với độ sâu này, nếu có xảy ra tràn dầu thì cũng dễ khắc phục hơn vụ nổ giàn khoan của BP ở độ sâu 1.500 m.

Bộ Nội vụ và lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ đã mở cuộc điều tra. Theo số liệu của Cục Quản lý năng lượng đại dương Mỹ, Công ty Mariner Energy Inc. có liên quan đến 10 sự cố giàn khoan trong bốn năm qua. Năm 2007, công ty đã bị phạt 35.000 USD vì sơ sót không kiểm tra kỹ một mối hàn trên thùng dầu để dầu bắt lửa gây cháy làm bỏng một công nhân.

Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Henry A. Waxman, Chủ tịch Tiểu ban Năng lượng Hạ viện Edward Markey, Chủ tịch Tiểu ban Giám sát và cải cách chính phủ của Hạ viện Bart Stupak đã cùng gửi thư cho công ty yêu cầu giải trình vào ngày 10-9 tới.

Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs thông báo Tổng thống Obama đã được báo cáo về vụ nổ và chính phủ đang theo dõi chặt chẽ diễn biến.

Ngày 1-9, tàu chở dầu Nanny của Công ty dầu khí Woodward’s Oil (Canada) chở 9 triệu lít dầu đã bị mắc cạn ngoài khơi phía bắc Canada. Theo lực lượng phòng vệ bờ biển Canada, tàu không bị hư hỏng và không để dầu rò rỉ ra biển. Tàu phá băng đã được điều động đến cứu hộ tàu chở dầu.

Vụ nổ giàn khoan lại một lần nữa đẩy làn sóng phản đối xây dựng giàn khoan và khoan giếng dầu mới trên vịnh Mexico dâng cao. Nhân cơ hội này, nhiều ý kiến đã chỉ trích ngành công nghiệp dầu khí và làm áp lực với chính phủ Mỹ.

Một số nghị sĩ và các tổ chức bảo vệ môi trường đã yêu cầu chính phủ Mỹ kéo dài lệnh cấm xây dựng giàn khoan và khoan giếng dầu mới, thậm chí cấm vĩnh viễn. Tuy nhiên, công nhân ngành dầu khí lại không đồng ý.

Ngày 1-9, khoảng 5.000 công nhân dầu khí đã biểu tình tại Texas phản đối lệnh cấm xây dựng giàn khoan và khoan giếng dầu mới, phản đối thu thêm thuế và áp đặt một số biện pháp siết chặt ngành công nghiệp dầu khí của chính phủ.

THIÊN ÂN (Theo AP, Xinhua, ABC News)